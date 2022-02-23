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وزارة الأوقاف: بذلنا جهوداً كبيرة للوصول لأقل تسعيرة للعمرة

23 شباط / فبراير 2022 09:32

غزة- الرأي

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، مساء اليوم، تصريحاً صحفياً حول التسعيرة الجديدة لموسم العمرة 1443/ 2022.

وقالت الوزارة "إن لجنة الحج عقدت لقاءً مع مجلس إدارة جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة لمناقشة تسعيرة العمرة لهذا الموسم وتحليلها، حيث بذلت الوزارة والجمعية جهودًا كبيرةً مع كافة الجهات خلال تواجدها في مصر للوصول إلى أفضل وأقل تسعير للعمرة".

وبينت أن تسعيرة برنامج العمرة بلغت (1270) ديناراً أردنياً، تشمل: "تأشيرة العمرة، والنقل البرى والجوي، والسكن في مكة والمدينة، والحجر الصحي، وفحص كورونا ( b c r )، والإعاشة فترة برنامج العمرة".

وأوضحت الوزارة في بيانها تفاصيل تسعيرة العمرة لهذا الموسم على النحو التالي:

▪️(170 دينار) رسوم تأشيرة العمرة، وتأمين وخدمات أرضية والنقل داخل السعودية.

▪️ (369 دينار) رسوم النقل البري من معبر رفح حتى مطار القاهرة ذهاباً وإياباً، شامل رسوم المعابر ونقل العفش ما يعادل (520 دولار).

▪️ (334 دينار) تذكرة الطائرة ما يعادل (470 دولار).

▪️ (65 دينار) رسوم السكن في مكةالمكرمة والمدينة المنورة لمدة 10 أيام.

▪️ (140 دينار) رسوم الحجر الصحي مدة 5 أيام شامل فحص BCR، بالمملكة العربية السعودية.

▪️ (50 دينار) إعاشة (وجبات على مدار برنامج العمرة).

▪️ (80 دينار) بدل أتعاب شركة الحج والعمرة.

▪️ (15 دينار) رسوم إداري شركة الحج والعمرة.

▪️ (6 دينار) رسوم نقل المعتمر الى معبر رفح.

▪️ (5 دينار) رسوم جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة.

▪️(5 دينار) رسوم وزارة الأوقاف.

▪️ (16 دينار) رسوم فحص PCR عند العودة.

▪️ (15 دينار) طوارئ.

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