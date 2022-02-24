السراج يتفقد أعمال إنشاء "جزر" بحي التفاح

غزة- الرأي

تفقد رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، أعمال إنشاء جزر في شارع الشعف بحي التفاح شرق مدينة غزة.

واطلع رئيس البلدية على سير العمل في الشارع، واستمع إلى آراء لجنة حي التفاح الشرقي ومقترحاتهم بحضور، ووعد بدراستها وتنفيذ ما يمكن منها.

ورافق رئيس البلدية أمين سر المجلس البلدي م. لؤي عياد وعدد من مهندسي البلدية.

وكانت طواقم البلدية قد شرعت بإنشاء دوار في تقاطع شارع الشعف مع شهداء البطش قرب مقبرة الشعف شرق مدينة غزة لتسهيل حركة السيارات والتخفيف من الحوادث المرورية في المنطقة.

وتسعى بلدية غزة الى تطوير المفترقات العامة في المدينة، وذلك ضمن خطتها التطويرية للارتقاء بواقع المدينة وتحسين الحركة المرورية.