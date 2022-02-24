الصحة: المستشفيات تقدم الرعاية الصحية لـ(408) مريض زراعة كلى

غزة- الرأي

ذكر تقرير أداء وحدة زراعة الأعضاء بوزارة الصحة الصادر عن وحدة نظم المعلومات الصحية لشهر يناير من العام الحالي 2022، أن مستشفيات وزارة الصحة تقدم الرعاية الصحية لمرضى زراعة الكلى والذي بلغ عددهم (408) مريض، ومشيرا ان عدد المرضى الذين تم زراعة الكلى لهم ضمن البرنامج الوطني لزراعة الكلى منذ فبراير 2013 وحتى أغسطس (110) مريض.

وأفاد التقرير أن عدد مرضى الفشل الكلوي والذين تم اجراء الغسيل الكلوي (الديلزة) لهم (1028) مريض الشهر، في حين بلغ عدد جلسات الغسيل (11،961) جلسة.

وتناول التقرير أنه تم تنفيذ عدة زيارات للمراكز الخاصة بزراعة القرنيات وحثها على سرعة التقدم بترخيص خدمة زراعة القرنيات من خلال التعاون مع الوحدة الطبية المركزية لنقل وزراعة الأعضاء.

وذكر التقرير انه تم زراعة قرنية واحدة خلال الشهر في مستشفيات القطاع الخاص تحت اشراف ومتابعة وحدة نقل زراعة الأعضاء.