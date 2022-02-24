وحدة المصادر في سلطة المياه وجودة البيئة تجتمع مع وزارة الزراعة

غزة- الرأي

اجتمع طاقم وحدة مصادر المياه في سلطة المياه وجودة البيئة مع مدير دائرة التربة و الري بوزارة الزراعة و مع مجموعة من مهندسي الدائرة لمناقشة استهلاك المحاصيل الزراعية بمختلف انواعها للمياه الجوفية لكل م3/دونم / سنة .

حيث تم اعتماد النسبة بشكل نهائي في حساب الاستهلاك المائي لغرض الري من المياه الجوفية، بالاضافة الى ان الاجتماع ناقش عدة قضايا مقترحة، من أبرزها قضية اقتراح مشروع بالشراكة مع سلطة المياه وجودة البيئة لإعادة تقييم الاستهلاك المائي لكل نوع محصول و مدى تأثير هطول مياه الامطار و انشاء البرك المائية للامطار في تقليل الاستهلاك للمياه الجوفية.

الجدير بالذكر أن قطاع غزة بشكل خاص يعاني من شح في مصادر المياه بالاضافة الى تدهورها بشكل مستمر و متسارع.

كما ناقش فريق الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين سلطة المياه و الزراعة في تبادل المعلومات و توفيرها في مجال المياه و استهلاكاتها و جودتها .