مانشستر يونايتد الإنكليزي يتعادل مع أتلتيكو مدريد الإسباني

تعادل مانشستر يونايتد الإنكليزي مع مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 1 1/، اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم أتلتيكو مدريد في الدقيقة السادسة عن طريق جواو فيليكس، قبل أن يدرك أنتوني إيلانجا التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة .80

يذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين ستقام في ملعب الفريق الإنكليزي يوم 15 من آذار / مارس المقبل.

وبدأ أتلتيكو مدريد المباراة بضغط كبير على مرمى ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد، محاولا تسجيل هدف مبكر في شباك حارس مرماه السابق والذي لعب للفريق قبل انتقاله إلى الفريق الإنجليزي في عام .2011

وفي الدقيقة السادسة، أسفر ضغط أتلتيكو مدريد عن تسجيله لهدف التقدم عن طريق جواو فيليكس، الذي تلقى كرة عرضية من زميله البرازيلي رينان لودي، ليضع الكرة برأسه في شباك دي خيا، بعدما اصطدمت الكرة بالقائم الأيمن لمرماه قبل أن تهز الشباك.

وشهدت ربع الساعة الأولى من المباراة سيطرة مطلقة من أتلتيكو مدريد، حيث حرم منافسه من الكرة وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد هدفا للرقابة اللصيقة من دفاع الفريق الإسباني.

وفي الدقيقة 27 لعب رينان لودي كرة عرضية داخل منطقة جزاء مانشستر يونايتد، ليحاول فيليكس تكرار سيناريو الهدف الأول، لكن هذه المرمى بقدمه اليسرى، إلا أن تسديدته علت العارضة.

وسدد لودي كرة من الجهة اليمنى لمرمى مانشستر يونايتد، لكنها هزت الشباك الخارجية في الدقيقة .33

وجاءت المحاولة الأخطر وربما الوحيدة لمانشستر يونايتد في الشوط الأول مع حلول الدقيقة 36، حينما سدد رونالدو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت إلى جانب القائم الأيمن لمرمى الحارس السلوفيني يان أوبلاك.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم أتلتيكو مدريد بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول مانشستر يونايتد العودة للمباراة مجددا، لكن محاولاته الهجومية لم تأت بجديد مع دفاع أتلتيكو مدريد.

وفي الدقيقة 57 سدد ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد أمسك بها ببراعة.

وحاول الألماني رالف رانجنيك، المدير الفني لمانشستر يونايتد إجراء تعديلات على تشكيل فريقه، فقام بإقحام كل من آرون وان بيساكا ونيمانيا ماتيتش وأليكس تيليس بدلا من فيكتور ليندلوف وبول بوجبا ولوك شاو على الترتيب.

وجاءت رابع تبديلات رانجنيك، بإدخال المهاجم أنتوني إيلانجا بدلا من ماركوس راشفورد في الدقيقة .75

وأتى ذلك التبديل بثماره، بعدما نجح إيلانجا في تسجيل هدف التعادل بعد خمس دقائق من دخوله، حيث تلقى تمريرة من برونو فيرنانديز، ليتخلص من الرقابة الدفاعية ويضع الكرة في شباك أوبلاك في الدقيقة .80

وكاد البديل الفرنسي أنطوان جريزمان، أن يسجل الهدف الثاني لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 86، حينما سدد الكرة من مسافة قريبة لتصطدم بالعارضة، لتفوت على فريقه فرصة تسجيل الهدف الثاني.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بالتعادل 1 / .1

(د ب أ)