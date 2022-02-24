يوسف إبراهيم يزور رئيس سلطة الطاقة هالة الزبدة

غزة- الرأي

زار رئيس سلطة المياه وجودة البيئة يوسف ابراهيم برفقة المدراء العامون، رئيس سلطة الطاقة هالة الزبدة مهنئا بالمنصب الجديد.

واستعرض ابراهيم في بداية اللقاء أبرز الأزمات التي يعاني منها قطاعي المياه والبيئة، معتبرا أن جزء منها مرتبط بالأزمة الموجودة لدى سلطة الطاقة لعدم توفر تيار كهربائي بشكل مستمر لبعض محطات التحلية.

فيما أكد ابراهيم أنه بالآونة الأخيرة يتوفر استجابة بالمنحى الايجابي لدى جهات الاختصاص مما يدفع في اتجاه أن يكون هناك تحسن في الجودة والخدمة المقدمة.

فيما اعتبر أن طبيعة العمل بين سلطة المياه وجودة البيئة وسلطة الطاقة يقع في إطار عمل مشترك.

فيما أفادت رئيس سلطة الطاقة هالة الزبدة أن زيادة الاستهلاك لدى المواطنين ينعكس بشكل تلقائي على الجودة للخدمة المقدمة.

حيث تم مناقشة عدة قضايا مشتركة بين الطرفين، من أبرزها أزمة المياه ومشكلة ملوحة المياه، وأبرز الحلول البديلة للإمكانية للاستفادة من النفايات الصلبة وغيرها من القضايا.

وفي نهاية اللقاء، ثمنت الزبدة المجهودات المبذولة من سلطة المياه وجودة البيئة مؤكدة على العمل المشترك بالفترة المقبلة.