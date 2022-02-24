وزارة التعليم بغزة تفتتح فعاليات المعارض التقنية 2022

غزة- الرأي

افتتحت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة فعاليات المعارض التقنية 2022 تحت عنوان “التعليم التقني طريقك نحو الريادة، التشغيل، العمل الحر، وفرص مستقبلية أفضل” والتي تهدف إلى تشجيع طلبة الثانوية على الالتحاق بالتخصصات التقنية.

وبدأت الفعاليات في مقر الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في خان يونس وتستمر حتى يومي الخميس والأحد 24-27 فبراير، ومن المقرر أيضًا أن تبدأ الفعاليات في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في غزة يوم الأحد 27 فبراير وتستمر ليوم الثلاثاء 1 مارس 2022.

وشارك في الافتتاح م. عبد الرحمن جبر مدير عام الكليات والتعليم المهني، وأ. خالد أبو فضة مدير عام الإرشاد والصحة المدرسية، ود. أحمد أبو شنب عميد الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا، وأ. تيسير خضير مدير دائرة الكليات، وعدد من المدراء ورؤساء الأقسام في التعليم العالي.

كما تهدف إقامة المعارض إلى تسليط الضوء على الاتجاهات الرئيسية والتحديثات في المجالات التقنية بحيث تتيح المعارض الفرصة لطلبة الجامعات والكليات لإبراز أعمالهم وجهودهم عن طريق عرض مشاريعهم.

وقد أكد جبر أن الوزارة تسعى لتعزيز مفهوم التعليم المهني والتقني من خلال هذه المعارض التقنية وذلك لتشجيع الجامعات على مواءمة مخرجاتها لمتطلبات سوق العمل، وحث طلبة الثانوية نحو التعليم التقني كونه أحد الركائز الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح جبر أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتجعل من التعليم التقني والمهني قطاعًا جاذبًا للجامعات والعمل على فتح برامج له، إذ أن المجتمع الفلسطيني بحاجة إلى مزيد من التوعية بأهمية التعليم المهني والتقني لأنه يعتبر أن هناك فرقًا كبيرًا بين خريجي مدارس التعليم المهني والتعليم الأكاديمي.

بدوره قال أبو شنب أن إقامة المعارض للطلبة تعد بمثابة فتح الأبواب للاطلاع بشكل عملي على كل جديد، والذي من شأنه خدمة المسيرة التعليمية والتحفيز على البحث والعمل لتقديم الأفضل، ومن هذه الفعاليات المعارض التي ينظمها الطلبة لمشاريعهم الدراسية، فهي تشكل فرصة ممتازة لالتقاء الطلبة المصنعين والمطورين في مختلف المجالات وخاصة التقنية منها، فمشروع التخرج يعتبر همزة الوصل بين الحياة الأكاديمية والحياة المهنية.

ويتضمن المعرض العديد من الزوايا أهمها مشاريع تقنية هندسية ومشاريع تقنية طبيبة ومشاريع تقنية في علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات والعديد من الزوايا الأخرى.