وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تفتح مظاريف عطاء مشروع ترميم 10 مساجد ومقبرة وكالة الرأي الفلسطينية "الجنايات الكبرى" تصدر حكمًا بالإعدام والحبس بقضية قتل وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة محفوظ النحناح في ضيافة سلطة المياه وجودة البيئة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تعزز تعاونها مع مؤسسة "تامر " وكالة الرأي الفلسطينية العمل متواصل في مشروع التسوية لحقوق الملكية ببلدة المصدر وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنفذ 109 جولة تفتيشية على أسواق قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يواصل عزل الأسير العارضة في ظروف قاسية وكالة الرأي الفلسطينية ديوان المظالم يزور مركز سجن طيبة لمناقشة قضايا مشتركة وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تشرع بدورة تدريبة لأعضائها في رسم اللقى الأثرية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تناقش تعزيز وتطوير عمل تنمية القوى البشرية
أخبار » الأخبار الحكومية

الزراعة تتفقد مزارعي الخضار المحمية في دير البلح والنصيرات

24 شباط / فبراير 2022 10:48

الوسطى- الرأي

نفذ قسم الإرشاد النباتي بدائرة الإرشاد وخدمات المزارعين في المحافظة الوسطى، سلسلة جولات ميدانية إرشادية تفقدية على مزارعي الخضار المحمية داخل الدفيئات الزراعية في منطقتي دير البلح والنصيرات وسط قطاع غزة

جاء ذلك بهدف تقديم أهم الإرشادات، والتوجيهات الفنية اللازمة للحصول على إنتاج ذو جودة عالية من خلال إتباع برامج المكافحة المتكاملة للآفات، والعناية ببرامج التسميد المناسبة.

وجرى خلال الجولات تقديم أهم التوصيات اللازمة للحد والقضاء على أمراض التربة من خلال التحكم في معدل الري والقيام بعملية التهوية لإخراج الرطوبة الزائدة من خلال رفع الستائر البلاستيكية بشكل تدريجي والقيام بفتح النوافذ الموجودة أعلى هيكل الدفيئات.

 وجرى أيضاً خلال الزيارات الميدانية الإرشادية تقديم أهم التوصيات والإرشادات حول كيفية تحديد الآفات والأمراض التي تصيب المحاصيل الزراعية من خلال القدرة على التشخيص الصحيح للآفات، واختيار المبيد المناسب والفعال للحد والقضاء على الآفات الزراعية.

 كما تم دعوة المزارعين للعمل على ترشيد استخدام المبيدات الكيميائية، والالتزام بفترة الأمان الخاصة بكل مبيد

 وتستمر هذه الجولات لمتابعة وتفقد أحوال المزارعين في كافة مناطق المحافظة الوسطى.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدراسي الثاني في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟