الزراعة تتفقد مزارعي الخضار المحمية في دير البلح والنصيرات

الوسطى- الرأي

نفذ قسم الإرشاد النباتي بدائرة الإرشاد وخدمات المزارعين في المحافظة الوسطى، سلسلة جولات ميدانية إرشادية تفقدية على مزارعي الخضار المحمية داخل الدفيئات الزراعية في منطقتي دير البلح والنصيرات وسط قطاع غزة

جاء ذلك بهدف تقديم أهم الإرشادات، والتوجيهات الفنية اللازمة للحصول على إنتاج ذو جودة عالية من خلال إتباع برامج المكافحة المتكاملة للآفات، والعناية ببرامج التسميد المناسبة.

وجرى خلال الجولات تقديم أهم التوصيات اللازمة للحد والقضاء على أمراض التربة من خلال التحكم في معدل الري والقيام بعملية التهوية لإخراج الرطوبة الزائدة من خلال رفع الستائر البلاستيكية بشكل تدريجي والقيام بفتح النوافذ الموجودة أعلى هيكل الدفيئات.

وجرى أيضاً خلال الزيارات الميدانية الإرشادية تقديم أهم التوصيات والإرشادات حول كيفية تحديد الآفات والأمراض التي تصيب المحاصيل الزراعية من خلال القدرة على التشخيص الصحيح للآفات، واختيار المبيد المناسب والفعال للحد والقضاء على الآفات الزراعية.

كما تم دعوة المزارعين للعمل على ترشيد استخدام المبيدات الكيميائية، والالتزام بفترة الأمان الخاصة بكل مبيد

وتستمر هذه الجولات لمتابعة وتفقد أحوال المزارعين في كافة مناطق المحافظة الوسطى.