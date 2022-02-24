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أوقاف خان يونس تكرم عدداً من المحفظين المتميزين

24 شباط / فبراير 2022 10:55

خانيونس- الرأي

كرمت مديرية أوقاف خان يونس عدداً من المحفظين المتميزين على مستوى المحافظة وذلك خلال حفل نظمته، بحضور مدير المديرية د. محمد الغلبان ورئيس قسم القرآن الكريم أ. وجيه العبادلة.

وتقدم د. الغلبان بالتهنئة القلبية الحارة للمحفظين المتميزين على أدائهم وعطائهم في حقل تحفيظ القرآن داعيا الى تكثيف الجهد من أجل الارتقاء بمستوى الحفظة وتخريج جيل قرآني واع قادر على جلب النصر والتمكين للأمة الإسلامية.

وقدم الغلبان التهنئة وانتهز لعدد من المحفظين الذين تم تثبيتهم مؤخراً والمحفظين الجدد، سائلاً المولى عز وجل لهم التوفيق والسداد.

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