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الصحة تبحث الإجراءات الضابطة لملف توثيق الإصابات القضائية

24 شباط / فبراير 2022 10:55

الصحة تبحث توثيق الإجراءات الضابطة لملف توثيق الإصابات القضائية
الصحة تبحث توثيق الإجراءات الضابطة لملف توثيق الإصابات القضائية

غزة- الرأي

بحث مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الصحة سعيد البطة، الإجراءات الضابطة لملف توثيق الإصابات القضائية لمنتسبي وزارة الداخلية والأمن الوطني لدى مستشفيات وزارة الصحة، وآليات التعامل مع الاعتداءات وحوادث الطرق لمنتسبي وزارة الداخلية، جاء ذلك خلال لقائه بمدير وحدة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للتنظيم والإدارة بوزارة الداخلية.

وأوضح سعيد البطة، أن هذا الملف يحظى بأولوية العمل بوزارة الصحة وأن هدف اللقاء هو تعزيز العلاقة والتواصل بين الوزارتين، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات القضائية لمستحقيها من وزارة الداخلية والحفاظ على المال العام.                                    .
وبدوره أثنى رامز العبسي من الوحدة القانونية على الدعوة التي وجهت له بهذا الخصوص وعلى دور الإدارة العامة للشؤون القانونية في ضبط هذا الملف.

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