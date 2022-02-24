وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تفتح مظاريف عطاء مشروع ترميم 10 مساجد ومقبرة وكالة الرأي الفلسطينية "الجنايات الكبرى" تصدر حكمًا بالإعدام والحبس بقضية قتل وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة محفوظ النحناح في ضيافة سلطة المياه وجودة البيئة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تعزز تعاونها مع مؤسسة "تامر " وكالة الرأي الفلسطينية العمل متواصل في مشروع التسوية لحقوق الملكية ببلدة المصدر وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنفذ 109 جولة تفتيشية على أسواق قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يواصل عزل الأسير العارضة في ظروف قاسية وكالة الرأي الفلسطينية ديوان المظالم يزور مركز سجن طيبة لمناقشة قضايا مشتركة وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تشرع بدورة تدريبة لأعضائها في رسم اللقى الأثرية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تناقش تعزيز وتطوير عمل تنمية القوى البشرية
أخبار » الأخبار الحكومية

الصحة تناقش تعزيز وتطوير عمل تنمية القوى البشرية

24 شباط / فبراير 2022 10:57

الصحة تناقش تعزيز وتطوير عمل تنمية القوى البشرية
الصحة تناقش تعزيز وتطوير عمل تنمية القوى البشرية

غزة-الرأي

أشاد وكيل الوزارة المساعد بوزارة الصحة المهندس أسامة قاسم، بالطاقم التنفيذي والمميز في الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية ودورهم في تعزيز وتطوير العمل.

جاء ذلك خلال زيارته لتنمية القوى البشرية حيث كان في استقباله د. عبد السلام صباح مدير عام تنمية القوى البشرية وطاقم العمل بالتنمية. 

وتناول اللقاء سبل تعزيز العمل وفتح آفاق جديدة للاستفادة من الدورات المطروحة وكيفية الاستفادة منها في تطوير ونقل الخبرات في مختلف القطاعات في وزارة الصحة، وذلك من خلال   اتفاق التعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

وأكد المهندس قاسم على وضع خطة لتحديد الاحتياج من الدورات التي تستفيد منها الوزارة في جميع القطاعات، وتطوير البرامج التي تخدم الادارة مثل الامتياز والمزاولة وطلبة الجامعات وطلبة البورد، وتدريب الكوادر والموظفين الى جانب العمل على اعداد منصة إلكترونية للتدريب يستفاد منها في كافة البرامج.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدراسي الثاني في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟