الصحة تناقش تعزيز وتطوير عمل تنمية القوى البشرية

غزة-الرأي

أشاد وكيل الوزارة المساعد بوزارة الصحة المهندس أسامة قاسم، بالطاقم التنفيذي والمميز في الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية ودورهم في تعزيز وتطوير العمل.

جاء ذلك خلال زيارته لتنمية القوى البشرية حيث كان في استقباله د. عبد السلام صباح مدير عام تنمية القوى البشرية وطاقم العمل بالتنمية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العمل وفتح آفاق جديدة للاستفادة من الدورات المطروحة وكيفية الاستفادة منها في تطوير ونقل الخبرات في مختلف القطاعات في وزارة الصحة، وذلك من خلال اتفاق التعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

وأكد المهندس قاسم على وضع خطة لتحديد الاحتياج من الدورات التي تستفيد منها الوزارة في جميع القطاعات، وتطوير البرامج التي تخدم الادارة مثل الامتياز والمزاولة وطلبة الجامعات وطلبة البورد، وتدريب الكوادر والموظفين الى جانب العمل على اعداد منصة إلكترونية للتدريب يستفاد منها في كافة البرامج.