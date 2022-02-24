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لصقل المهارات وتطوير الخبرات في المجال الأثري

السياحة تشرع بدورة تدريبة لأعضائها في رسم اللقى الأثرية

24 شباط / فبراير 2022 11:04

السياحة تشرع بدورة تدريبة لأعضائها في رسم اللقى الأثرية
السياحة تشرع بدورة تدريبة لأعضائها في رسم اللقى الأثرية

غزة- الرأي

شرعت وزارة السياحة والآثار بعقد دورة تدريبية لأعضائها في رسم اللقى الأثرية خاصة الفخار تحت اشراف خبير الاثار الفرنسي لويس وبالشراكة مع مؤسسة الإغاثة الأولية الدولية.
وأوضحت العلاقات العامة بالوزارة، أن الدورة التي تستمر أسبوع تهدف الى التعرف على فنون ودقة رسم الإبعاد في قياس سمك الآنية، واستخدام المشط المعدني فى رسم البدن، وطرق استخدام الرسم على الحاسوب، واليات استخدام المجهر الدقيق الخاص للتعرف على الحقب الزمنية للفخار ونوعيته وكافة تفاصيله.


وأضافت أن الوزارة تضع في أولوياتها استثمار التدريب والتطوير للنهوض بالموارد البشرية وفق الخطط واستراتيجية العمل والتي تهدف لاكتساب المهارات وصقل الخبرات فى رسم الفخار واهمية تطبيقه فى توثيق اللقى الأثرية والحفريات.


وشددت على اهتمام الوزارة بخلق بيئة حاضنة لترسيخ ثقافة الحفاظ على الآثار والتراث الفلسطيني واستلهام التجارب الناجحة والمهارات للدول المتقدمة في معرفة علوم الآثار وتمكين الطواقم الأثرية من الارتقاء والنهوض بإدائها، وتعزيز كشف تفاصيل وارتقاء الحضارات المتعاقبة عل فلسطين.

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