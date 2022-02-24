ديوان المظالم يزور مركز سجن طيبة لمناقشة قضايا مشتركة

غزة- الرأي

زار وفدً من ديوان المظالم برئاسة موفق الضاني مدير دائرة حقوق الانسان و مطر العجلة مديردائرة العلاقات العامة والإعلام، مركز إصلاح وتأهيل طيبة بغزة وذلك من أجل الاطلاع عن كثب على قضايا النزلاء أثناء التوقيف وآلية التعامل معها ومعالجتها وفق الأصول القانونية والتأكد من سلامه الاجراءات .

حيث كان في إستقبال وفد ديوان المظالم مدير مركز سجن طيبة العقيد/ أحمد محمد نبهان ولفيف من الضباط في المركز .

وناقش وفد ديوان المظالم خلال الزيارة بعض القضايا الخاصة بوضع النزلاء وكيفية تقديم المساعدة لهم أثناء التوقيف والدعم القانوني للنزلاء.

وذلك من اجل الوقوف على حيثيات وتفاصيل المظالم للخروح بالحلول لها حيث أبدى مدير المركز تعاون كامل مؤكداً على الاستعداد التام لإنصاف كل متظلم لمن النزلاء له الحق في تظلمة.

يذكر أن وحدة حقوق الانسان بديوان المظالم تقوم بزيارات دورية لمراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف من اجل متابعة المظالم التي يتقدم بها المواطنين عن كثب و الاطمئنان من سلامة الإجراءات القانونية ورفع التقارير حول الإشكاليات - إن جدت – وإقتراح الحلول للجهات المختصة لإتخاذ القرارات المناسبة .