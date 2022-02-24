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الاقتصاد تنفذ 109 جولة تفتيشية على أسواق قطاع غزة

24 شباط / فبراير 2022 11:16

الاقتصاد تنفذ109 جولة تفتيشية على أسواق قطاع غزة
الاقتصاد تنفذ109 جولة تفتيشية على أسواق قطاع غزة

غزة- الرأي

قالت الإدارة العامة لحماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، إن طواقم التفتيش في المحافظات الخمسة  لقطاع غزة، كثفت من جولاتها لمراقبة الأسعار ومنع أحتكار أي من السلع.

 

وأفادت أن الإدارة العامة لحماية المستهلك،  نظمت 109جولة وزيارة على مستوى محافظات قطاع غزة شملت منشآت ومصانع وأسواق ومحال تجارية، تم بموجبها تسجيل 27 محضر إتلاف لمنتجات منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

وذكرت أن  دائرة القياس تنظم جولات ميدانية على محطات الغاز لفحص الموازين والتأكد من سلامتها في قطاع غزة.

 فيما تتابع طواقم المصادر الطبيعية  في مقلع شارع رقم 5 غرب محافظة خانيونس.

 في حين أوضحت أن  دائرة الرقابة الصناعية تنظم جولات ميدانية على منشآت في غزة والشمال لمتابعة عمل المنشآت الصناعية والشركات والإطلاع على حجم الانتاج المحلي والمشاكل التي تعاني منها.

 كما أجرت دائرة الرقابة الصناعية فحوصات على منتجات الاسفنج للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات.

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