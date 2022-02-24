العمل متواصل في مشروع التسوية لحقوق الملكية ببلدة المصدر

الوسطى- الرأي

يواصل فريق عمل مشروع التسوية الشاملة لأراضي قطاع غزة متابعة تنفيذ المرحلة الأولى التي يجري إنجازها في بلدة المصدر بالمحافظة الوسطى في قطاع غزة.

ويهدف المشروع الذي انطلق في 15 سبتمبر الماضي إلى تسجيل نحو70 ألف دونم من أراضي قطاع غزة المعروفة بأراضي السبع والمالية والحبال غير المسجلة في سجلات الإدارة العامة للأراضي والعقارات "الطابو".

وقالت اللجنة المختصة أن هناك إقبالا شديدًا من أهالي بلدة المصدر على تسجيل أراضيهم لدى "الطابو" ضمن مشروع التسوية الشاملة لحقوق الملكية، ويدل ذلك على زيادة الوعي لدى المواطنين لتثبيت مليكتهم والحفاظ على حقوقهم في أراضيهم.

وعملت سلطة الأراضي على مسح كل منطقة المصدر وحل النزاعات بين الورثة والمالكين، وحل النزاع على الحدود بالتراضي بين الناس وإثبات الأحقيات في الملكية مما يسهم في الحفاظ على الملكيات الخاصة وتحقيق السلم الاجتماعي.

وعمل فريق مشروع التسوية على تسهيل معاملات المواطنين وإتمام إجراءات تسجيل الأراضي بشكل سليم لدى الإدارة العامة للأراضي والعقارات "الطابو".