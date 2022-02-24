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مدرسة محفوظ النحناح في ضيافة سلطة المياه وجودة البيئة

24 شباط / فبراير 2022 11:22

غزة- الرأي

استقبل رئيس سلطة المياه وجودة البيئة يوسف ابراهيم وفد من مدرسة محفوظ النحناح الجزائري الثانوية للبنات

حيث تحدث ابراهيم في بداية اللقاء عن اختلاف السلوكيات الموجودة لدى المواطنين مقارنة بالفترات السابقة، حيث أثر اختلاف السلوك بازدياد استخدام المياه بشكل سلبي على جودة وخدمة المياه المقدمة للمواطنين

وأوضح ابراهيم ان احتياج قطاع غزة من المياه بلغ 250 مليون متر مكعب، مفيدا أن الأزمة المائية تزداد حدتها بشكل سنوي.

وأكد مدير عام وحدة التخطيط والتوعية منذر سالم بضرورة وأهمية ارسال الرسالة التوعوية بشكلها المناسب ومباشر لكافة الطلاب على مستوى المدراس والجامعات لزيادة ورفع مستوى الوعي البيئي الجماهيري.

واعتبر ابراهيم أن أكبر ملوث للبيئة الفلسطينية هو الاحتلال الاسرائيلي بسبب المقذوفات من الصواريخ التي تسبب غازات سامة وانعكاسات بيئية خطيرة.

كما شدد على أهمية التعامل بحذر مع المنظفات المنزلية وغيرها من المبيدات بشكل عام.

وفي ختام اللقاء وجهت الطالبات عدة اسئلة واستفسارات لرئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم، وتم تبادل النقاش والحوار.

في حين أبدت الطالبات عن سعادتهن بهذه الزيارة وكمية المعلومات التي اكتسبنها خلال الزيارة، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على المياه والبيئة.

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