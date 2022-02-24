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مكافحة المخدرات تعقد دورة بعنوان "مهارات العمل الميداني والإداري"

24 شباط / فبراير 2022 11:45

غزة- الرأي

عقد المعهد التدريبي بإدارة شرطة مكافحة المخدرات بمدينة عرفات للشرطة صباح اليوم دورةً تخصصية بعنوان "مهارات العمل الميداني والإداري" لعدد من ضباط وأفراد الأقسام في المكافحة.

وأكد المقدم د. علي أبو غالي مدير المعهد التدريبي بالمكافحة:" أن إدارة المكافحة ماضيةً في تطوير كفاءة كوادرها للوصول إلى مواكبة التطورات الخارجية في مكافحة جريمة وآفة المخدرات" من جانبه أوضح المقدم أشرف انطيز مدير دائرة التخطيط والتوعية بالمكافحة أن الدورة تهدف إلى تعزيز وتطوير عمل ضباط وأفراد شرطة المكافحة لاسيما العناصر الجديدة والمنتسبة لدوائر شرطة المكافحة في كافة المحافظات.

وبيّن المقدم انطيز أن الدورة تُعقد بواقع "9" لقاءات وتضم عددًا من المحاور المتعلقة بالعمل الميداني والعملياتي خلال أداء وتنفيذ المهام، بالإضافة إلى القواعد الإدارية الناظمة لسير العمل ومحاور أخرى، بواقع "30" ساعة تدريبية.

ويُحاضر خلال لقاءات الدورة المنعقدة نخبة متخصصين من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بهدف رفع مستوى الكفاءة للعاملين.

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