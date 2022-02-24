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المجلس الأعلى للرياضة يختتم دورة "التصوير الرياضي"

24 شباط / فبراير 2022 02:15

المجلس الأعلى للشباب والرياضة يختتم دورة "التصوير الرياضي"
المجلس الأعلى للشباب والرياضة يختتم دورة

غزة- الرأي

اختتم المجلس الأعلى للشباب والرياضة دورة متخصصة في التصوير الرياضي، ضمن البرامج والدورات التي تنفذها دائرة العلاقات العامة ووحدة الرياضة بالمجلس الأعلى.
حضر اختتام الدورة وتوزيع شهادات اجتياز الدورة كل من جابر عياش القائم بأعمال المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ومحمد حلس مدير وحدة الرياضة، وغسان محيسن مدير العلاقات العامة.


وتحدث جابر عياش القائم بأعمال المجلس الأعلى عن أهمية الدورة في تعزيز مهارات المصورين والإعلاميين الشباب، وتوفير التجربة العملية من خلال التواجد داخل المباريات التي تقام في استاد فلسطين وصالة سعد صايل، وتمنى التوفيق للمشاركين في الدورة.


بينما شكر غسان محيسن مدير العلاقات العامة مدرب الدورة محمد الدلو وتمنى للمشاركين تحقيق الفائدة والتعرف أكثر على مهارات التصوير خلال المباريات والنشاطات الرياضية، وأبدى جاهزية المجلس لرعاية دورات متقدمة في هذا المجال.


يذكر أقيمت الدورة على مدار (4) أيام في قاعة المرحوم راسم يونس للتدريب بمجمع فلسطين الرياضي وتضمنت الجانب النظري والعملي بواقع (١٢) ساعة تدريبية وبمشاركة (١٥) متدربًا.

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