الصحة: مجمع ناصر شهد اجراء أول عملية زراعة مفصل كامل

غزة- الرأي

أكد مدير مستشفى الياسين للجراحات التخصصية بمجمع ناصر الطبي د. ناهض أبو طعيمة، أن العام الماضي 2021 شهد إجراء اول عملية تغيير مفصل كامل بأيدٍ محلية، لتحقق حلما كان يؤرق عشرات المرضى، والتي اعتبرها نقطة تحول في التخفيف من معاناة المرضي وآلامهم، والاستغناء عن محاولة السفر الى الخارج التي كانت تثقل كاهلهم ماديا وجسديا لإجرائها في الخارج وهو ما كان خارج امكانات هذه الشريحة من المرضى.

وأوضح د.أبو طعيمة أن الطواقم المحلية بوحدة زراعة المفاصل بالمجمع كانت قد أجرت (90) عملية زراعة مفاصل خلال 2021 منها(34) زراعة مفصل حوض، و(65) زراعة مفصل ركبة، والتي وصفها بعمليات ذات المهارة وتحتاج لقدرات جراحية عالية، لافتا الى أنه تم تدريب الطواقم المحلية من خلال الوفد الطبي من مؤسسة أطباء حقوق الانسان على مدار عدة سنوات.

ولفت الى أن هذه الخدمة هي الوحيدة التي تقدم على مستوى قطاع غزة حيث تستقبل جميع المرضى من كافة مستشفيات قطاع غزة، كما خدمة مناظير المفاصل التي تعد الوحيدة التي يجريها مجمع ناصر من خلال طاقم طبي محلى برئاسة د.غسان أبو زهري والذي أجرى حتى (104) منظار علاجي حتى نهاية العام 2021، شملت ترميم للأربطة والمفاصل والكتف والركبة.

واعتبر د.ابو طعيمة أن خدمة تركيب مفاصل صناعية بالكامل في قطاع غزة كان حلما صعب المنال نظرا لصعوبة العلاج في الخارج بسبب الحصار والتضيق على قطاع غزة إضافة الى منع الاحتلال دخول مفاصل صناعية الا القليل الذي كانت تجلبها لوفود الزائرة، الى جانب الخشونة المتقدمة في المفاصل التي تؤرق مصابيها، ولكن مع أول عملية يجريها طاقم طبي محلي في مجمع ناصر الطبي أصبحت الأمل لهذه الفئة من المرضى التي تعانى من إصابات ناتجة عن إصابات الحروب والكسور المعقدة و حوادث الطرق و صعوبة في الحركة الناتجة عن الخشونة أو التقدم في العمر.

ولفت الى أن هناك حالات مجدولة تنتظر دورها في إجراء عمليات تغيير المفاصل، حيث اعتبر أن التحدي الأكبر في اجراء تلك العمليات هو توفير المفاصل الصناعية ذات الجودة العالية والمواصفات العالمية، لافتا الى الجهود والمساعي التي تبذل لتوفير تلك المفاصل بالتنسيق مع الأطباء في الداخل المحتل من أجل خدمة صحية أمنة وذات جودة لمرضى قطاع غزة في ظل الحصار.

وأوضح د.أبو طعيمة أن البدء بإجراء عمليات تغيير المفاصل كانت بالشراكة مع أطباء الداخل المحتل ضم د. مصطفى ياسين و د. محمد الخطيب استشاري جراحة العظام في مستشفى هشارون وبدعم من جمعية أطباء من أجل حقوق الإنسان التي كانت توفر المفاصل الصناعية ويجلبها الأطباء معهم الى قطاع غزة، لافتا الى أن تلك العمليات أصبحت تجرى بأيد محلية والتي ويشرف على تدريبهم د. غسان أبو زهري رئيس قسم جراحة العظام.

وأشاد د.أبو طعيمة بمجهودات فريق جراحة العظام على إسهاماتهم في نجاح هذه العمليات التي اعتبرها انجاز ومفخرة للقطاع الصحي ولمجمع ناصر الطبي.

يشار الى أنه سيصل مجمع ناصر اليوم، وفد من أطباء مؤسسة أطباء حقوق الانسان برئاسة د.محمد الخطيب.