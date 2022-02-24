مديرية التدريب تُنظم ماراثوناً رياضياً مركزياً لأجهزة الوزارة

وكالات-الرأي:

نظّم الاتحاد الرياضي العسكري التابع للمديرية العامة للتدريب، صباح اليوم الخميس، سباقاً رياضياً لاختراق الضاحية بعنوان ماراثون "الاسراء والمعراج"، بمشاركة 120 منتسب لأجهزة وإدارات وزارة الداخلية والأمن الوطني.

وانطلق المتسابقون في تمام الساعة التاسعة صباحاً من ميدان التدريب المركزي بأنـصار، مروراً بمفترقات وشوارع مدينة غزة الرئيسية، وصولاً لمقر أنصــار للتدريب بمسافة تقدر بـ 6 كم حيث وصــل أوائل المشاركين.

وحصدت المديرية العامة للتدريب المركزين الأول والعاشر فيما حصدت كلية الرباط الجامعية المراكز من الثاني حتى التاسع.

واختتم الاتحاد الرياضي العسكري الماراثون الرياضي بحفل كرم فيه مدير عام المديرية العامة للتدريب اللواء محمد خلف، منظمي المارثون والمشاركين فيه، كما كرم الخدمات الطبية العسكرية وإدارة شرطة المرور بالإضافة العشر الأوائل.

ويعمل الاتحاد الرياضي العسكري على تنظيم عدد من المسابقات الرياضية لمنتسبي أجهزة الوزارة بهدف تعزيز اللياقة البدنية ورفع الكفاءة وزيادة روح التنافس.