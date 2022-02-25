أرسنال يتأخر بهدف أمام وولفرهامبتون بالشوط الأول فى الدورى الإنجليزي

تفوق وولفرهامبتون على مضيفه فريق أرسنال بهدف نظيف، مع نهاية الشوط الأول من المباراة التى تجمعهما حاليا على ملعب "الإمارات"، والمؤجلة من الجولة الـ 20 من منافسات الدورى الإنجليزي الممتاز.

ويجلس النجم المصرى محمد الننى على مقاعد بدلاء فريقه أرسنال، خلال مواجهة ضيفه فريق وولفرهامبتون.

سجل الكورى الجنوبى هوانج هى تشان هدف وولفرهامبتون، بعد مرور 10 دقائق على بداية اللقاء، بعدما أستغل خطأ من المدافع البرازيلى جبرييل ويراوغ الحارس رامسديل ويضع الكرة فى الشباك.

وبدأ أرسنال اللقاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: رامسديل.



الدفاع:سيدريك ، وايت ، جابرييل ، تيرنى.

الوسط: بارتى ، تشاكا ، أوديجارد.

الهجوم: ساكا ، مارتينلى ، لاكازيت.

ويحتل فريق أرسنال المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 42 نقطة، وله 3 مباريات مؤجلة بدءاً من مباراة وولفرهامبتون، فيما يأتي وولفرهامبتون في المركز السابع برصيد 40 نقطة.

وتسعى كتيبة أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا، إلي تحقيق الفوز على الذئاب وخطف النقاط الثلاث باعتباره منافسه المباشر، حيث إن الفارق بينهما نقطتان فقط لمواصلة مطاردة مانشستر يونايتد على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم، حيث يفصلهم فقط وست هام صاحب الـ 42 نقطة في المركز الخامس وبفارق الأهداف عن الجانرز.

على الجانب الآخر، سيقاتل وولفرهامبتون لمنافسة الكبار أمًلا في إقتحام المربع الذهبي للدوري الإنجليزي، خاصة وأنه يعد أحد المنافسين الأقوياء في المسابقة المحلية.