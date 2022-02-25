ميتا تعمل على إنشاء روبوت ذكاء اصطناعى لميتافيرس

ربما لا يزال مارك زوكربيرج يشرح بالضبط ما هو metaverse ، لكن الرئيس التنفيذي لشركة Meta أظهر للتو تقنية أخرى يقول إنها ستكون حاسمة لرؤية الشركة في إنشاء بيئات غامرة، ويعمل باحثو الذكاء الاصطناعي في Meta على روبوت يعمل بالصوت يسمح للمستخدمين بتغيير محيطهم الافتراضي باستخدام الأوامر الصوتية.

وعرض زوكربيرج نسخة مبكرة من المفهوم، تسمى Builder Bot فى حدث افتراضي يعرض بالتفصيل أحدث أبحاث الذكاء الاصطناعي للشركة، وفقا لتقرير engadged .

وقال زوكربيرج: "إنها تمكنك من وصف عالم ومن ثم ستخلق لك جوانب من هذا العالم، وفى عرضه التوضيحى استخدم هو وموظف آخر في Meta الأوامر الصوتية لإنشاء مشهد شاطئي أساسي للغاية مع طاولة نزهة وسحب بالاضافة إلى قارب زوكربيرج المحلق كما أضافوا بعض المؤثرات الصوتية لطيور النورس وأمواج المحيط.

وفى الوقت الحالي ، يبدو أن التكنولوجيا في مرحلة مبكرة نسبيًا، وبدت البيئة التي أنشأها زوكربيرج أكثر تسطحًا وأقل دقة من العروض التجريبية السابقة ، على الرغم من أن الصورة الرمزية التي بلا أرجل كانت موجودة مثل العروض التجريبية الأخرى الحديثة.

وقال: "مع تقدمنا ​​في هذه التكنولوجيا بشكل أكبر ، ستكون قادرًا على إنشاء عوالم دقيقة لاستكشاف وتبادل الخبرات مع الآخرين بصوتك فقط.

ويعد الروبوت الباني جزءًا من مشروع أكبر للذكاء الاصطناعي يسمى Project CAIRaoke يهدف إلى إنشاء نوع من الذكاء الاصطناعي للمحادثة ضروري لإنشاء هذه العوالم الافتراضية، Facebook ليس أول من جرب هذا النوع من البحث.

وأظهر OpenAI شبكة عصبية قادرة على توليد صور من النص العام الماضي، لكن زوكربيرج قال إن مشروع CAIRaoke سيكون محوريًا لمستقبل ميتا.

وقال زوكربيرج: "في الحالة الوصفية، سنحتاج إلى ذكاء اصطناعي مبني حول مساعدة الأشخاص على التنقل في العوالم الافتراضية بالإضافة إلى عالمنا المادي باستخدام الواقع المعزز، وعندما يكون لدينا نظارات على وجوهنا، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها نظام الذكاء الاصطناعي قادرًا على رؤية العالم حقًا من منظورنا: شاهد ما نراه ، وسماع ما نسمعه والمزيد."

وتأتي تعليقات زوكربيرج في الوقت الذي يحاول فيه تحويل الشركة من الشبكات الاجتماعية إلى التكنولوجيا metaverse ، وهي خطوة أثبتت حتى الآن أنها باهظة الثمن بشكل لا يصدق، ولكن نظرًا لأن خدمة Facebook الأساسية بدأت تفقد المستخدمين لأول مرة على الإطلاق، فقد قال زوكربيرج إن تجارب "metaverse" مثل VR Horizon Worlds للشركة ستقود النمو المستقبلى.