يوفنتوس يبحث عن استعادة الانتصارات أمام إمبولي بالدوري الإيطالي

يستصيف نادي إمبولى الإيطالي منافسه فريق يوفنتوس فى السابعة مساء اليوم، السبت، على ملعب كارلو كاستيلاني ضمن مباريات الجولة الـ 27 من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 47 نقطة جمعها من 26 مباراة، فاز خلالها فى 13 وتعادل في 8 مباريات وخسر 5 مباريات، فيما بتواجد إمبولي بالمركز الـ 12 برصيد 31 نقطة بعد أن خاض 26 مباراة.

ويسعى يوفنتوس، بقيادة الإيطالي ماسيمليانو أليجري، للخروج من دوامة التعادلات أمام مضيفه إمبولي اليوم، من أجل التمسك بالمركز الرابع والإبقاء على فارق النقاط الثلاث الذي يفصله عن أتالانتا الخامس.

ويأمل أليجري فى إسعاد جماهير السيدة العجوز واستعادة أمجاد البطولات والألقاب، بالإضافة إلى المشاركة بقوة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويغيب عن اليوفي في مباراة اليوم لاعبه الأمريكي ويستون ماكيني حيث إنها وفقا لبيان رسمي أصدره النادي فقد أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب وجود كسر مركب في مشط القدم وفترة التعافي ستكون ثمانية أسابيع.

وأضاف البيان أن ماكيني سيغيب أيضا عن إياب ثمن نهائي دوري الأبطال أمام فياريال الإسباني عقب إصابته في مباراة الذهاب بين الفريقين.

وتعثر يوفنتوس في المرحلة الماضية على أرضه أمام جاره تورينو 1-1، ثم تعادل للمباراة الثالثة توالياً وبنفس النتيجة 1-1 لكن خارج ملعبه ضد فياريال الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما كان صاحب هدف التقدم قبل مرور دقيقة على البداية عبر نجمه الجديد الصربي دوشان فلاهوفيتش.

فى المقابل يحاول فريق إمبولي تحقيق الفوز أمام اليوفي اليوم من أجل تحسين وضعه في ترتيب الدوري الإيطالي والابتعاد عن منطقة الصراع في دوامة الهبوط، بالإضافة إلى التقدم في طريق حصد أحد المراكز المؤهلة إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.