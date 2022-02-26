هالاند يحدد موعد “رده النهائي” على ريال مدريد وبرشلونة

أكدت مصادر صحافية تحظى بمصداقية لا بأس بها، أن المهاجم النرويجي إيرلينغ براوت هالاند، اتخذ قرارا نهائيا بمغادرة ناديه بوروسيا دورتموند في أقرب فرصة ممكنة، وذلك ليس فقط لرغبته في التقدم خطوة إلى الأمام في مسيرته الاحترافية، بل أيضا اعتراضا على أوضاع أسود الفيستيفاليا ومشروع النادي برمته.

وعلم موقع (Goal) العالمي من مصادره، أن الوحش الاسكندينافي استقر بالاتفاق مع والده ألفي ووكيله أعماله مينو رايولا، على موعد الرد النهائي على ريال مدريد وبرشلونة، وسيحدث ذلك قبل انتهاء شهر عيد الحب، لكن دون الكشف عن خياره المفضل، وهذا لاعتقاده بأن دوره في “سيغنال أيدونا بارك” قد انتهى.

وجاء في التقرير، أن خروج البوروسيا من اليوربا ليغ على يد رينجرز الاسكتلندي، من شأنه أن يسرع وتيرة الانفصال ويجعل اللاعب يستقر على وجهته القادمة قبل بروباجندا الصيف، على أمل أن يعوض ما فاته مع دورتموند، بأن يكون رأسا لمشروع ناجح وفائز حقيقي بالألقاب، وهو الشرط الذي يبدو مستحيلا مع ناديه في الوقت الراهن.

وتأتي هذه الأنباء، مع اقتراب الشاب العشريني من العودة إلى الملاعب، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المستطيل الأخضر الشهرين الماضيين، وبالتبعية جمدت رصيده عند 23 هدفا بالإضافة إلى 6 تمريرات حاسمة من مشاركته في 20 مباراة فقط، فيما أعاقه على محاكاة سجله المذهل الموسم الماضي، الذي ختمه بهز شباك المنافسين 41 مرة في 41 مباراة.

وتتضارب القصص الأقاويل حول مصير هالاند الموسم المقبل، ما بين مصادر بريطانية تراهن على ذهابه إلى أحد عمالقة البريميرليغ، وبالتحديد مانشستر سيتي، باعتباره البديل الإستراتيجي للصفقة المستحيلة هاري كين، وأخرى إسبانية تؤكد أن وجهته القادمة لن تخرج عن برشلونة أو ريال مدريد، وبالأخص الأخير، ليكون شراكة مخيفة للمنافسين جنبا إلى جنب مع الغالاكتيكوس المستقبلي كيليان مبابي والقائد كريم بنزيما والبرازيلي المتوهج فينيسيوس جونيور.

وسبق لوكيل أعماله مينو رايولا، الاعتراف بصحة المعلومة المتداولة منذ فترة ليست بالقصيرة، عن وجود بند في عقد اللاعب يتيح له الخروج الآمن من “سيغنال أيدونا بارك”، مقابل دفع ما مجموعه 75 مليون يورو بداية من أول ساعات يوليو / تموز 2022، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه من حين لآخر لإثارة الشكوك والجدل حول مستقبله مع ناديه الألماني الموسم المقبل.