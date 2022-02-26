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كيفية معرفة الوقت الذى تقضيه على فيس بوك والتحكم به

26 شباط / فبراير 2022 08:28

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في عام 2018، أعلن فيس بوك عن أدوات جديدة لمساعدة الأشخاص على إدارة وقتهم على فيس بوك و انستجرام - لوحة تحكم بالنشاط ، وتذكير يومي وطريقة جديدة للحد من الإشعارات. 
 
وتدعى الشركة أن هذه الأدوات تم صنعها بالتعاون والإلهام من خبراء ومنظمات الصحة العقلية الرائدة. توفر هذه الأدوات مزيدًا من التحكم للأشخاص خلال الوقت الذي يقضونه على هذه الأنظمة الأساسية.
 
وكما يوحي الاسم ، تتيح لك لوحة معلومات النشاط مراقبة متوسط ​​الوقت الذي تقضيه في استخدام التطبيق على هذا الجهاز، ويمكنك النقر فوق أي شريط لمعرفة الوقت الإجمالي لذلك اليوم. 
 
وبصرف النظر عن هذا ، طرحت الشركة أيضًا أداة تذكير يومية تتيح لك تعيين حدود وقت استخدام التطبيقات وتمنحك تنبيهًا عندما تصل إلى مقدار الوقت الذي تريد أن تقضيه في هذا التطبيق في ذلك اليوم. 
ويمكنك تغيير أو إلغاء التذكير في أي وقت، وإذا كنت تقضي وقتًا طويلاً على تطبيق فيس بوك وتريد استخدام أداة التذكير اليومية للحد من وقت الاستخدام ، فيمكنك اتباع هذه الخطوات.
 
1. افتح تطبيق فيس بوك على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام Android أو iOS.
2. اضغط على أيقونة القائمة.
3. قم بالتمرير لأسفل وانقر على الإعدادات والخصوصية.
4. اضغط على الإعدادات.
5. ضمن قسم التفضيلات ، انقر فوق خيار وقتك على فيس بوك.
6. اسحب لليسار واضغط على تعيين تذكير الوقت اليومي.
7. قم بتشغيل التبديل بجوار تذكير الوقت اليومي.
8. اختر المهلة الزمنية التي تريد بعدها تلقي تنبيه الإشعار. ستتمكن أيضًا من رؤية متوسط ​​الوقت الذي تقضيه يوميًا على هذا الجهاز في الأسبوع الماضي.
9. اضغط على تعيين تذكير.
 

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