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جوجل تضيف زر جديد لمدير "كلمات المرور" فى كروم

27 شباط / فبراير 2022 08:38

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من المعروف أن مدير كلمات المرور المدمج في Google Chrome يساعد على تخزين كلمات المرور داخل المتصفح للوصول السريع، لكن أحدث تقرير مشف أن المتصفح سيحصل على ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بإرسال كلمات المرور المحفوظة في Google Chrome.

وكما رصدته Leopeva64 وأبلغت عنه 9to5Google لأول مرة ، أضافت Google زر "إرسال كلمة مرور" جديد إلى Chrome، لكن الميزة ليست مباشرة الآن، وبمجرد نشره ، سيسمح لمستخدمي Chrome بمشاركة كلمات المرور مع أشخاص آخرين ضمن أمان المتصفح.

ويقال إن مطوري Chrome أضافوا زر إرسال كلمة المرور ضمن قائمة كاملة بجوار كل مجموعة اسم مستخدم وكلمة مرور. المتصفح يحتوي بالفعل على زر نسخ كلمة المرور. الميزة الجديدة من المرجح أن تأخذ الأمور خطوة إلى الأمام. نظرًا لأن الزر ليس نشطًا ، فلا يمكن قول الكثير عن كيفية عمله.

وفي الوقت نفسه ، تختبر Google ميزة جديدة لإضافة ملاحظات لكلمات المرور المحفوظة في مدير كلمات مرور Chrome. الميزة متاحة لعدد قليل من المستخدمين كاختبار وليست متاحة على نطاق واسع، حيث تم رصد الميزة الجديدة بواسطة مستخدم Reddit (u / Leopeva64).

ويمكن اعتبار هذه الميزة بمثابة حقل "ملاحظة" بسيط أسفل حقول اسم المستخدم وكلمة المرور، يمكن رؤية هذا الخيار عند تعديل كلمة مرور موجودة أو إضافة كلمة مرور لأول مرة. ستساعد هذه الميزة المستخدمين في إعطاء سياق للحساب الذي أضافه المستخدم بالفعل.

ويمكن أن يحتوي قسم الملاحظات على أسئلة أمان ومعلومات صغيرة يمكن أن تساعدك على تذكر تفاصيل الحساب.

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