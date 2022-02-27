كيف تعرف أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك به فيروسات

تسبب فيروسات الكمبيوتر وأنواع أخرى من البرامج الضارة مشاكل كثيرة، حيث تقوم بعض البرامج الضارة بتكرار نفسها حتى تملأ كل المساحة المتوفرة على محرك الأقراص الثابتة لديك ما يضر بجهاز الكمبيوتر الخاص بك، وهناك أنواع أخرى تفسد البيانات الموجودة على جهازك أو تجعل جهاز الكمبيوتر الخاص بك غير مستقر، حتى أن القليل منهم سيحاول استخدام برامج البريد الإلكتروني الخاصة بك لتوزيع الشفرة الخبيثة على كل شخص في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك. وهناك دائمًا احتمال أن يستخدم المخترق - وهو مخترق ضار - برامج ضارة للوصول عن بُعد إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

لا أحد يريد امتلاك جهاز كمبيوتر مصاب بفيروس، لهذا السبب من المهم جدًا ممارسة عادات الحوسبة الآمنة وتثبيت برامج موثوقة لمكافحة الفيروسات، يمكنك تجنب معظم البرامج الضارة بمجرد الانتباه والابتعاد عن بعض الفخاخ الشائعة. إذا كان برنامج مكافحة الفيروسات لديك محدثًا، فيجب أن تكون في حالة جيدة جدًا.

ولكن من حين لآخر تتجاوز فيروسات الكمبيوتر دفاعاتنا، ربما يكون برنامج مكافحة الفيروسات الخاص بنا قديمًا أو تم اختراقه بواسطة شفرة ذكية بشكل خاص. ربما نقرنا على رابط عن طريق الخطأ وقمنا بتنشيط فيروس. أو استخدم شخص آخر جهاز الكمبيوتر الخاص بنا وقام بتنزيل بعض البرامج الضارة عن طريق الخطأ.

كيف تعرف أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك قد أصيب بفيروس؟ إذا كان برنامج مكافحة الفيروسات لديك قويًا ومُحدَّثًا، فمن المحتمل أن تتلقى رسالة أثناء قيام التطبيق بفحص جهاز الكمبيوتر الخاص بك. هذا يجعل اكتشاف الفيروس أمرًا سهلاً. ولكن ماذا لو كان برنامجك قديمًا أو تمكن الفيروس من إلغاء تنشيط برنامج مكافحة الفيروسات؟ هل هناك علامات يمكنك الانتباه لها قد تشير إلى وجود فيروس؟

وهناك العديد من العلامات التي قد تشير إلى وجود برامج ضارة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. سنلقي نظرة فاحصة على الصفحة التالية.

علامات فيروس الكمبيوتر

بافتراض أن برنامج مكافحة الفيروسات الخاص بك لم ينبهك إلى وجود فيروس ، فإليك بعض مؤشرات البرامج الضارة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك:

إذا أصبح جهاز الكمبيوتر الخاص بك غير مستقر ، فهذه علامة على وجود خطأ ما، حيث تعبث بعض البرامج الضارة بالملفات المهمة التي تحافظ على تشغيل الكمبيوتر بشكل صحيح.

ويمكن أن يتسبب ذلك في تعطل جهاز الكمبيوتر الخاص بك، إذا تعطل جهاز الكمبيوتر الخاص بك عند محاولة تشغيل تطبيق معين أو فتح ملف معين ، فهذا يخبرك أن شيئًا ما قد أتلف البيانات، وقد تكون برامج ضارة.

هل يبدو أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك يعمل بشكل أبطأ بكثير مما كان عليه في السابق؟ قد يكون هذا نتيجة لبرامج ضارة حيث تبدأ الشفرة الخبيثة في استنزاف موارد معالجة الكمبيوتر. إذا كنت لا تشغل تطبيقًا كثيف الموارد ولكن جهاز الكمبيوتر الخاص بك بطيء جدًا ، فقد يكون لديك فيروس في الكمبيوتر.

الرسائل الغريبة التي تشير إلى أنه لا يمكنك الوصول إلى محركات أقراص معينة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك هي علامة أخرى على وجود خطأ ما. كذلك فإن التطبيقات التي لا تعمل أو الملفات التي لن تفتح قد تكون أيضًا نتيجة للإصابة. تشمل المؤشرات الأخرى الأجهزة (مثل الطابعات) التي لم تعد تستجيب للأوامر. في حين أن أياً من هذه العناصر لا يضمن وجود فيروس ، إلا أنها تشير إلى وجود خطأ ما في جهازك.

إذا لاحظت أن أحجام الملفات تتقلب حتى إذا كنت لا تصل إلى هذه الملفات ، فهذه علامة أخرى على وجود فيروس في الكمبيوتر.، كذلك إذا قمت بالوصول إلى القوائم وكان مظهرها غريبًا أو مشوهًا ، فقد تكون ضحية لهجوم من البرامج الضارة.

يشار إلى أن فيروسات الكمبيوتر هي أحد الأسباب المحتملة لكنها ليست السبب الوحيد.