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أول رحلة فضاء بريطانية تنطلق من جزر شيتلاند بنهاية 2022

02 آذار / مارس 2022 08:49

أول رحلة فضاء بريطانية تنطلق من جزر شيتلاند بنهاية 2022
أول رحلة فضاء بريطانية تنطلق من جزر شيتلاند بنهاية 2022


يبدأ العمل في أول ميناء فضاء تجاري في المملكة المتحدة، والذي سيشهد إطلاق أقمار صناعية في مدار من جزر شتلاند بحلول نهاية العام بعد أن حظيت الخطط بدعم السلطة المحلية، وستكون شبه جزيرة لامبا نيس في أونست موطنًا لميناء فضائي بقيمة 43 مليون جنيه إسترليني، ومن المقرر أن يبدأ البناءون العمل في أواخر مارس، بعد أن أعطى مجلس جزر شتلاند الإذن بالتخطيط للمشروع.
 
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيتم بناء ثلاث منصات إطلاق في ميناء فضاء ساكسافورد، مما يسمح بإطلاق أقمار صناعية صغيرة في مدارات أرضية منخفضة قطبية أو متزامنة مع الشمس.
 
تهدف الشركة إلى إطلاق 30 صاروخًا سنويًا، وقد حددت هدف رؤية أول إطلاق مداري لها من أراضي المملكة المتحدة بعد الربع الثالث من هذا العام.
 
قال فرانك سترانج، الرئيس التنفيذي لساكسفورد سبيسبورت: "لقد عملنا على جلب اقتصاد الفضاء إلى شتلاند لمدة خمس سنوات، لذلك من الرائع أن الفوائد الاقتصادية قد بدأت بالفعل.
 
وتعاونا مع شركات شتلاند مثل Sandisons و Ocean Kinetics، فضلاً عن المنظمات المحلية الناشئة، التي أنشأها سكان Unst الذين يرغبون في دعم مشروعنا المثير.
 
وأضاف سترانج، "ننفق ما يزيد عن 43 مليون جنيه إسترليني على مدار الـ 18 شهرًا القادمة، وسنرتفع إلى 100 مليون جنيه إسترليني في السنوات الخمس المقبلة".
 
كما يسمح إذن التخطيط للحكومة الاسكتلندية بمدة 28 يومًا لمراجعة التطبيق، مع تعيين العمل للبدء على الموقع بمجرد انتهاء تلك الفترة.
 
وتعد اسكتلندا هي أفضل مكان في المملكة المتحدة للوصول إلى مدارات الأقمار الصناعية المطلوبة من خلال الصواريخ التي يتم إطلاقها عموديًا.
 

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