النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2202) 3 مارس 2022
أخبار فلسطينية
- فصائل فلسطينية تؤكد ضرورة بناء «جبهة مقاومة وطنية شاملة»
- احتجاجات في غزة ضد إدارة “الأونروا” ومخاوف من تطبيق تقليصات جديدة تطال خدمات اللاجئين
- 1372 انتهاكا في القدس و6 شهداء والاعتقالات تطال المئات خلال
- الحكومة الفلسطينية تعول على اجتماع المانحين في أيار المقبل للحصول على دعم مالي
- تسليم مذكرة احتجاج على خطاب رئيس الوزراء الفرنسي والمصري يعيد وسام الجوقة
- الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بوضع حد للعدوان الإسرائيلي على القدس
أخبار إسرائيلي
- بينيت يجري محادثات مع بوتين وزيلينسكي
- الصحة الفلسطينيّة: 10 وفيات و1071 إصابة جديدة بكورونا
- صحافي إسرائيلي بكييف: "موقع بابي يار لم يُستهدف ولم يتضرر"
- هرتسوغ يزور قبرص قبل لقاء مرتقب مع إردوغان
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اخبار دولية
- تحفظات إسرائيلية.. بوتين يناقش مع بينيت عملية غزو أوكرانيا
- فلسطين تواجه صعوبات في إجلاء الطلبة وأفراد الجالية من المدن الأوكرانية الساخنة
- المستشار الألماني لبينيت: يحظر إرجاء أو تعليق مفاوضات فيينا
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القدس العربي
- السفير الأمريكي في القدس المحتلة: بوتين رجل مجنون وما تشهده أوكرانيا «تراجيديا»
- النيابة العامة الفلسطينية تقرر تشريح جثمان شهيد الخليل… والعشرات من طلبة المدارس يصابون بالاختناق في نابلس
- قوات الاحتلال تغلق حي الشيخ جراح في القدس لتأمين مسيرة للمستوطنين- (فيديوهات)
- الفلسطينيون يشيعون جثمان شاب قتلته قوات الاحتلال قرب بيت لحم- (صور وفيديو)
- الاحتلال يصادق على بناء “مدرج وحديقة” للمستوطنين في المقبرة اليوسفية بالقدس
- فلسطين تواجه صعوبات في إجلاء الطلبة وأفراد الجالية من المدن الأوكرانية الساخنة
- احتجاجات في غزة ضد إدارة “الأونروا” ومخاوف من تطبيق تقليصات جديدة تطال خدمات اللاجئين
- 1372 انتهاكا في القدس و6 شهداء والاعتقالات تطال المئات خلال
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الشرق الأوسط
- اعتقالات واسعة في الضفة تستهدف عناصر {الجهاد}
- تدريبات أميركية ـ إسرائيلية على إسقاط الطائرات المسيّرة
- إسرائيل تقتل عنصرين من «الجهاد» في جنين
- غالبية اعتقالات المتظاهرين في القدس بسبب رفع علم فلسطين
- القوات الإسرائيلية تعتقل 19 فلسطينياً في الضفة الغربية
الاخبار اللبنانية
- فصائل فلسطينية تؤكد ضرورة بناء «جبهة مقاومة وطنية شاملة»
- العدو يقتحم مخيّم جنين: المقاومة توسع «دائرة النار»
- عشاء الاعتراف بـ«يهوديّة القدس»: فرنسا تزداد تصهيُناً
- استشهاد فلسطيني بنيران العدو في جنين
الغد الأردنية
الشرق القطرية
الاهرام المصرية
- 270 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي
- الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على مُتضامنين مع أهالي حي الشيخ جراح بالقدس
الشروق المصرية
- مستوطنون يقتحمون حي الشيخ جراح بالقدس تلبية لدعوة عضو كنيست متطرف
- تحفظات إسرائيلية.. بوتين يناقش مع بينيت عملية غزو أوكرانيا
- الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على مُتضامنين مع أهالي حي الشيخ جراح بالقدس
- 270 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- تجاوز للخطوط الحمراء.. رفض واسع لاستقبال غليك في بيت لحم
- بالصور عشرات المستوطنين يقتحمون الشيخ جراح وقوات الاحتلال تقمع الأهالي
- خاطر: إرادة شعبنا في الضفة تتجه نحو تصعيد المقاومة
- تقف خلفها جهات أمنية.. "الجهاد" تحذر من تصريحات مفبركة منسوبة لقيادتها
- إصابة مستوطن بعملية طعن في القدس المحتلة
- قبيل اقتحام للمستوطنين.. الاحتلال يخلي الشيخ جراح من المتضامنين ويقمعهم
- حماس تنفي تصريحات منسوبة للسنوار بشأن تصاريح العمال
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جريدة القدس
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- العالول: الإدارة الأميركية تنصلت من وعودها ولابد من تغيير الاستراتيجية في مواجهة الاحتلال
- “عائلة قرآنية” في قلقيلية تحفظ “القرآن الكريم” من بين أفرادها طفل بعمر 12 عامًا
- الاحتلال يغلق حاجز الجلمة شمال جنين
- روسيا تعلن مقتل 498 جنديًا في أوكرانيا
- “إسرائيل” صوتت لصالحه.. الأمم المتحدة تتبنى قرارًا بوقف استخدام القوة ضد أوكرانيا
- الحكومة الفلسطينية تعول على اجتماع المانحين في أيار المقبل للحصول على دعم مالي
- تسليم مذكرة احتجاج على خطاب رئيس الوزراء الفرنسي والمصري يعيد وسام الجوقة
- قوات الاحتلال تعتقل 5 شبان من تياسير
- غزة: وفاة فتى متأثرًا بجروحه إثر سقوطه عن علو
- مُحدّث| اعتداءات متواصلة للمستوطنين وقوات الاحتلال بالضفة
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صحيفة الأيام
- إعدام طالب جامعي من مخيم العروب كان يتنزه في منطقة الحرش قرب بيت فجار
- »معركة الفجر: شهيدان في مخيم جنين خلال اشتباكات مسلّحة مع جيش الاحتلال
- »"الخارجية": إجلاء ما يزيد على 111 طالباً ومواطناً من أوكرانيا
- »إصابات خلال قمع مسيرات دعم للأسرى
- »"العليا" الإسرائيلية توقف إخلاء عائلات من حي الشيخ جراح حتى البت بالملكية
- »القوات الروسية تكثّف قصفها لأوكرانيا وسط أنباء عن تعثر تحركها نحو كييف
- » اشتية يدعو لضغط دولي للإفراج عن الأموال المحتجزة لدى إسرائيل
الحياة الجديدة
العالول: "فتح" تدعم الممارسة الديمقراطية في كل الجوانب
العشرات من المستوطنين يقتحمون حي "الشيخ جرّاح"
مهنا: إدخال أول شحنة بضائع بنظام الحاويات على الحدود عبر الأردن
إغلاق جمعية بيت اللقاء في بيت جالا لمدة أسبوع لحين استكمال التحقيق
رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية
وكالة الراي
- المفتي يعلن غداً المتمم لـ"رجب" والجمعة غرة "شعبان"
- قوات الاحتلال تعتدي على متضامنين في حي "الشيخ جراح"
- النائب العام: سلامة وأمن المجتمع خط أحمر ولن نتهاون
- الاحتلال يعتقل 493 فلسطينياً بينهم 49 طفلاً خلال فبراير الماضي
- الشرطة: وفاة مواطن بطلق ناري في مخيم النصيرات
- الصحة تحذر مخاطر تواجه مرضى الغسيل الكلوي بغزة
- قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي خلال جلستها الأسبوعية
- المستوطنون يتجهزون لتنظيم مسيرة استفزازية بـ"الشيخ جراح"
- 10 وفيات و1071 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين
- الداخلية تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الخميس
وكالة صفا
الراصد لصفا: منخفض جوي سريع الخميس وتحذير من شدة الرياح
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- "العمل الحكومي" بغزة تقرر إعفاء الطحين من الضرائب لمدة شهر
- تعليق إخلاء عائلات من منازلها.. التفاف على الحراك الشعبي ومنعًا لأي مواجهة بالقدس
- زعمت أنها لا تعرف شخصيته
- قرار بإغلاق مؤقت لجمعية ببيت جالا لاستضافتها المتطرف "يهودا غليك"
- بالصور وسام "الشهم".. 7 طعنات ثمن إنقاذه مسنًا من ميليشيات المستوطنين
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- دعوات للتصدي.. مسيرة استفزازية للمستوطنين بالشيخ جراح مساءً
- رغم إعلان الاحتلال نية زيادتها.. مصدر لـ"صفا": سحب مكثف للتصاريح على معبر "إيرز"
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وكالة سما
- قوى بيت جالا تطالب بمحاسبة المتورطين في استضافة المستوطن المتطرف يهودا غليك
- الرئيس الاوكراني "زيلينسكي" يوجه رسالة بالعبرية ليهود العالم ....
- تقرير يكشف سلاح روسيا السري لتجاوز عقوبات الغرب... ثروة طائلة في الصين
- الامم المتحدة : 141 دولة بينها اسرائيل تدين العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا و5 دول تعارض و35 تمتنع
- موسكو: سقوط 498 من العسكريين الروس أثناء تأديتهم واجبهم في المعارك
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فلسطين اليوم
أحد مؤسسي حركة الجهاد القائد النخالة ينعى الشيخ المجاهد هاني ارحيم
- أبو مذكور يعلن عبر "فلسطين اليوم" موعد انطلاق أول رحلة للعمرة من غزة هذا العام
- الجهاد الإسلامي: اللقاء التطبيعي مع المتطرف "غليك" خيانة للقدس وأهلها
- قرار الاحتلال بشأن الشيخ جراح خطوة تستدعي الحذر واستمرار المعركة القانونية
عرب 48
- الشيخ جرّاح: إغلاق الحيّ واعتداء على متضامنين بالتزامن مع مسيرة للمستوطنين
- بيت لحم: إغلاق جمعيّة استقبلت الحاخام المتطرّف غليك
- الصحة الفلسطينيّة: 10 وفيات و1071 إصابة جديدة بكورونا
- صحافي إسرائيلي بكييف: "موقع بابي يار لم يُستهدف ولم يتضرر"
- هرتسوغ يزور قبرص قبل لقاء مرتقب مع إردوغان
- المستشار الألماني لبينيت: يحظر إرجاء أو تعليق مفاوضات فيينا
-
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- هبات الحكومة للسلطات المحلية: العربية تتلقى أقل من اليهودية
- الصحة الإسرائيلية: 7714 إصابة بكورونا الثلاثاء وتراجع الحالات الخطيرة
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وكالة وفا
تواصل انتهاكات الاحتلال: إصابات واعتقالات وهدم وإخطارات واعت ...
- العالول: نقف موقفا متحديا ونرفض التنازل عن ثوابتنا
- رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة بنك الاستقلال ...
- بالتزامن مع مسيرة للمستوطنين: الاحتلال يعتدي على المتضامنين ...
حدث في مثل هذا اليوم
3 آذار (مارس)
- 2003م في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي حيث اجتاحت عشرات الدبابات والآليات مدعومة بمروحيات الأباتشي مخيم البريج شرق مدينة غزة وأسفر عنها استشهاد 8 بينهم امرأة حامل.
- 2002م عملية بطولية على حاجز كيسوفيم ومقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين على حاجز "كيسوفيم" قرب خان يونس في عملية مشتركة لسرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي وكتائب شهداء الأقصى.
- 2002م عملية استشهادية في مدينة القدس في حي بيت إسرائيل وأسفرت هذه العملية عن مقتل 9 من الصهاينة وإصابة العشرات بجروح مختلفة وقد تبنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس العملية.
- 1996م تنفيذ عملية استشهادية في حافلة ركاب إسرائيلية في مدينة القدس قام بها رائد عبد الكريم الشرنوبي" التابع لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس وقد أدت العملية إلى مقتل 19 إسرائيلياً وإصابة العشرات بجروح مختلفة.
- 1948م عصابة شتيرن الإرهابية الصهيونية تدمر مبنى في حيفا بسيارة مفخخة، فتقتل أحد عشر وتجرح سبعة وعشرين من المدنيين الفلسطينيين.
- 1938م اندلاع معركة اليامون، حدثت بين الثوار الفلسطينيين بقيادة الشيخ القسامي عطية أحمد عوض قائد منطقة نابلس- جنين وبين الجيش البريطاني بقيادة البريغادير إيفتس وأسفرت عن مقتل 70 وجرح العشرات وإصابة 5 طائرات حربية بينما كانت خسارة الثوار 39 شهيداً بينهم القائد القسامي عطية أحمد عوض.
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