وكالة الرأي الفلسطينية ما هو الشلل الدماغي؟ الأعراض والأسباب وخيارات العلاج وكالة الرأي الفلسطينية ناسا تخطط لبدلة فضاء مطبوعة ثلاثية الأبعاد وطائرة بدون طيار لكوكب الزهرة وكالة الرأي الفلسطينية دراسة تكشف عن أضرار زيادة النشاط عبر الإنترنت أثناء جائحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى يفتتح معرضاً علمياً في الكيمياء وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام: سلامة وأمن المجتمع خط أحمر وكالة الرأي الفلسطينية ماذا تفعل إذا تم اختراق حساباتك الإلكترونية؟ وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات اليوم الخميس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 19 مواطنًا بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: منخفض جوي شديد البرودة وأمطار رعدية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2202) 3 مارس 2022
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2202) 3 مارس 2022

03 آذار / مارس 2022 08:08

شعار الرأي
شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2202) 3 مارس 2022

أخبار فلسطينية

أخبار إسرائيلي

·                      

اخبار دولية

اخبار عربية

  •  

﻿الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية

 الصحف العربية

القدس العربي

·                    

الشرق الأوسط

الاخبار اللبنانية

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الاهرام المصرية

 

الشروق المصرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

جريدة القدس

 

صحيفة الأيام

الحياة الجديدة


العالول: "فتح" تدعم الممارسة الديمقراطية في كل الجوانب

 

العشرات من المستوطنين يقتحمون حي "الشيخ جرّاح"

مهنا: إدخال أول شحنة بضائع بنظام الحاويات على الحدود عبر الأردن

إغلاق جمعية بيت اللقاء في بيت جالا لمدة أسبوع لحين استكمال التحقيق

رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية

وكالة  الراي


 

وكالة صفا

·                      

وكالة سما

·                      

·                      

فلسطين اليوم

  وكالة وفا

  •  

حدث في مثل هذا اليوم

3 آذار (مارس)

  • 2003م في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي حيث اجتاحت عشرات الدبابات والآليات مدعومة بمروحيات الأباتشي مخيم البريج شرق مدينة غزة وأسفر عنها استشهاد 8 بينهم امرأة حامل.
  • 2002م عملية بطولية على حاجز كيسوفيم ومقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين على حاجز "كيسوفيم" قرب خان يونس في عملية مشتركة لسرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي وكتائب شهداء الأقصى.
  • 2002م عملية استشهادية في مدينة القدس في حي بيت إسرائيل وأسفرت هذه العملية عن مقتل 9 من الصهاينة وإصابة العشرات بجروح مختلفة وقد تبنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس العملية.
  • 1996م تنفيذ عملية استشهادية في حافلة ركاب إسرائيلية في مدينة القدس قام بها رائد عبد الكريم الشرنوبي" التابع لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس وقد أدت العملية إلى مقتل 19 إسرائيلياً وإصابة العشرات بجروح مختلفة.
  • 1948م عصابة شتيرن الإرهابية الصهيونية تدمر مبنى في حيفا بسيارة مفخخة، فتقتل أحد عشر وتجرح سبعة وعشرين من المدنيين الفلسطينيين.
  • 1938م اندلاع معركة اليامون، حدثت بين الثوار الفلسطينيين بقيادة الشيخ القسامي عطية أحمد عوض قائد منطقة نابلس- جنين وبين الجيش البريطاني بقيادة البريغادير إيفتس وأسفرت عن مقتل 70 وجرح العشرات وإصابة 5 طائرات حربية بينما كانت خسارة الثوار 39 شهيداً بينهم القائد القسامي عطية أحمد عوض.
  •  

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كلية الأقصى" تنظم محاضرة حول التخطيط الشخصي لطلبة العلاقات العامة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟