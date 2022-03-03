ماذا تفعل إذا تم اختراق حساباتك الإلكترونية؟

يعد خرق البيانات هو مصطلح عام لأى وقت يقوم فيه شخص ما بالوصول إلى البيانات أو المعلومات الإلكترونية التي ليس من المفترض أن يصل إليها، وأبسط مثال على خرق البيانات هو حساب بريد إلكترونى مخترق، فإذا حصل شخص ما على كلمة مرور بريدك الإلكتروني وسجل الدخول إلى حسابك، فقد انتهك بياناتك.



ولعل في هذه المرحلة، يمكنه إرسال رسائل بريد إلكتروني باسمك، ورؤية جميع جهات الاتصال الخاصة بك وبيع عناوين بريدهم الإلكتروني للمسوقين، وبالطبع رؤية أي معلومات شخصية أرسلتها أو تلقيتها.



ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، قد يستهدف المتسللون أيضًا حساباتك المصرفية، ويمكن لأي شخص لديه الوصول إلى معلومات بطاقتك الائتمانية أو أرقام الضمان الاجتماعي أو حتى كلمة مرور الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أن يتسبب في الكثير من الفوضى في أموالك.

خطوات يجب القيام بها إذا تم اختراق بياناتك

ماذا لو تمكن شخص ما من تجاوز دفاعاتك والوصول إلى حساباتك؟ كيف تتعافى وتصلح الضرر؟

يجب عليك أن تحافظ على هدوئك أولا، وسترغب في معرفة عدد الحسابات التي تم اختراقها وتغيير جميع كلمات المرور الخاصة بها، وإذا كنت تستخدم مدير كلمات المرور، فقم بتغيير كلمة مرورك الرئيسية أيضًا.



تحقق من سجلاتك المالية ثلاث مرات، وإذا بدا أي شيء على ما يرام، فلا تتردد في تجميد حساباتك وائتمانك.



إذا كنت شركة تم اختراقها، فاتصل بفريق التأمين الإلكتروني الخاص بك وأبلغ عن الخرق، جنبًا إلى جنب مع الفريق القانوني وفريق تكنولوجيا المعلومات داخل الشركة.



بينما يعمل فريق تكنولوجيا المعلومات لديك للحد من الضرر، ستحتاج إلى اتخاذ بعض القرارات حول ما إذا كنت تريد إخطار عملائك وما إذا كنت تريد الاتصال بجهات إنفاذ القانون.



يمكن أن تكون انتهاكات البيانات مدمرة، وتصبح أكثر شيوعًا عندما ننقل حياتنا عبر الإنترنت.



ولكن يمكن لكل من المستهلكين والشركات اتخاذ خطوات ملموسة وبسيطة لحماية بياناتهم وحماية أنفسهم:



- انشئ كلمات مرور قوية.



- حافظ على تحديث أجهزتك الإلكترونية.



- قم بعمل نسخ من بياناتك، ولا تثق في كل رابط يأتي في طريقك.

