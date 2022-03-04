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أخبار » الرياضة و الملاعب

رونالدينيو يحرز هدفا خياليا فى الدوري الفرنسى

04 آذار / مارس 2022 08:28

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قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

عرف النجم رونالدينيو أسطورة برشلونة الإسبانى والمنتخب البرازيلى السابق بالساحر، نظرًا لمهاراته المذهلة ولمساته السحرية للكرة، وسجل العديد من الأهداف الرائعة، ولكن يبقى هدفه فى شباك جوينجامب قبل 15 عامًا، ضمن أجمل الأهداف التى سجلها فى مسيرته المذهلة.

مر النجم رونالدينيو بطريقة سحرية من مدافعى جوينجامب، ليسجل هدفه المذهل فى فوز باريس سان جيرمان بنتيجة 3-2، ليفوز ذلك الهدف بجائزة الهدف الأفضل فى موسم 2002/2003.

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