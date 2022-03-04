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ريال مدريد يسيطر على أبرز الأرقام القياسية الخالدة فى دورى أبطال أوروبا

04 آذار / مارس 2022 08:32

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تُعد بطولة دوري أبطال أوروبا، أحد أهم البطولات الكروية للأندية حول العالم، حيث تضم أبطال الدوريات الأوروبية وأصحاب المراكز المتقدمة في دوريات الخمسة الكبرى "بيج 5"، للتنافس على لقب الفريق الأفضل في القارة كل عام.

وشهدت بطولة دورى الأبطال طوال تاريخها العديد من الأرقام القياسية والتاريخية، والتى يسيطر على فريق ريال مدريد صاحب الرقم القياسي فى التتويج بلقب البطولة. 

ونستعرض فى التقرير التالى أبرز الأرقام القياسية عبر تاريخ دورى الأبطال: 
 

1 - يعد ريال مدريد الأكثر تتويجا بلقب دورى أبطال أوروبا برصيد 13 لقبا. 

2 - ريال مدريد يعد الفريق الأكثر خوضا للمباريات برصيد 458 مباراة. 

3 - ريال مدريد الأكثر تحقيقا للفوز فى المباريات برصيد 273 مباراة. 

4 - الفريق الملكى الأكثر تسجيلا للأهداف فى البطولة برصيد 1006 أهداف. 

5 - يوفنتوس الأكثر تلقيا للبطاقات الحمراء برصيد 28 بطاقة. 

6 - كريستيانو رونالدو الأكثر تسجيلا للأهداف عبر تاريخ البطولة برصيد 141 هدفا. 

7 - يعد رونالدو أيضا الأكثر خوضا للمباريات برصيد 186 مباراة، والأكثر تقديما للتمريرات الحاسمة برصيد 42 تمريرة. 

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