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مباراة بـ 6 نقاط في دوري غزة الأسبوع القادم

04 آذار / مارس 2022 08:36

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تتصدر مواجهة فريقي بيت لاهيا والزيتون القادمة، المشهد في دوري الدرجة الثانية بقطاع غزة، عندما يلتقيان على ملعب رفح البلدي جنوب القطاع، ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من دوري الثانية.

وتعتبر المواجهة حاسمة بالنسبة للفريقين بخصوص الاقتراب أكثر من الدرجة الأولى، إذ يحتل "اللهاونة" المركز الثاني حاليا بـ26 نقطة، بينما يملك الزيتون الثالث 23 نقطة.

ويأمل الطرفان تحقيق الانتصار، الذي سيكون بمنزلة 6 نقاط لأحدهما، خاصة أنه سيقرّبه أكثر من تحقيق حلم الوصول للأولى, في ظل بقاء 4 جولات فقط على النهاية.

وفي سياق متصل, يعدّ فريق الأمل (الأول 27 نقطة)، أكبر المستفيدين من مواجهة بيت لاهيا والزيتون، إذ سيلعب مع القادسية الجمعة على ملعب الدرة في دير البلح بالمنطقة الوسطى، وعينه على النقاط الثلاث، التي ستكفل له الابتعاد أكثر في الصدارة.

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