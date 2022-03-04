وكالة الرأي الفلسطينية دائرة الرعاية والإرشاد بوزارة الأسرى تزور عدد من أهالي الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية الحركة الأسيرة :مستمرون في برنامجنا النضالي حتى تحقيق مطالبنا وكالة الرأي الفلسطينية " ابو الريش" يستقبل رئيس قسم زراعة الأعضاء بمستشفى جامعة ليفربول وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خزاعة والصحة تجريان فحص لمياه محطات التحلية وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنشر الإحصائية الأسبوعية لعمل معبر رفح وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية دير البلح يلتقي بموظفي الدوائر للارتقاء بالعمل وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تعلن بدء التسجيل لاعارة معلمين لقطر وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة مصطفى حافظ تستقبل وفداً من مؤسسة جايكا اليابانية وكالة الرأي الفلسطينية إذاعة التعليم تطلق برنامج "المتفوقون" للثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية اسعار المنتجات الزراعية اليوم الجمعة
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

"واتساب" يطلق خيارات ردود فعل على شكل رسوم متحركة قريبا

04 آذار / مارس 2022 08:49

11
11


تعمل منصة تبادل الرسائل "واتساب"، المملوكة من قبل شركة "ميتا" أو "فيسبوك" سابقاً، على ميزة جديدة، وهي ردود فعل على الرسائل، لكن البوابة الرئيسية للأخبار والتحديثات الخاصة بالمنصة "واب بيتا إنفو" ذكرت أخيراً أن هناك شيئاً مميزاً يضاف إلى هذه الميزة حسبما نقلت البيان الإماراتية.
 
فإلى جانب خيار رد الفعل على الرسالة من خلال زر ردود الفعل، سيطلق "واتساب" قريباً تأثيرات جديدة مع رسوم متحركة معه.
 
ومع ذلك، هذا ليس شيئاً مهماً للغاية، لكنه يوضح أن الشركة تحتفظ ربما بالتفاصيل الصغيرة قبل إطلاق الميزة في النهاية.
 
وقد أوضح متعقب أخبار "واتساب" كيفية عمل الميزة الجديدة من خلال مقطع فيديو، حيث تنبثق علامة تبويب بها خيارات ردود فعل متعددة عند تحديد رسالة داخل دردشة "واتساب".
 
وعندما ينقر المستخدمون على أي من هذه الخيارات يتم إرسال رد الفعل في شكل رسوم متحركة.
 
وقد أفيد أن هذه الميزة قيد التطوير لـ"واتساب بيتا" على كل من "أندرويد" و"أى أو إس" وإصدار "واتساب ويب".
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كلية الأقصى" تنظم محاضرة حول التخطيط الشخصي لطلبة العلاقات العامة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟