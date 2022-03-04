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تويتر يضيف قريبا علامة تبويب مخصصة للبودكاست

04 آذار / مارس 2022 08:51

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يقال إن Twitter يعمل على علامة تبويب بودكاست وتم اكتشاف الميزة بواسطةالمطور Jane Manchun Wongالذي شارك لقطة شاشة لعنصر واجهة المستخدم الجديد مساء أمس بناءً على الصورة، وستصل إلى علامة التبويب من أسفل واجهة Twitter على الهاتف المحمول، والأمر المثير للاهتمام في لقطة الشاشة هو عدم وجود علامة تبويب مخصصة لـ Spaces ، وهو شيء موجود فى التكرار الحالى للتطبيق، وفقا لتقرير engadged.

ومن الصعب أن نتخيل أن تويتر ينحرف بعيدًا عن الصوت الحى بهذه الطريقة ، خاصة بعد الاستثمار كثيرًا في التنسيق.  وعلى هذا النحو لن نقرأ الكثير فى لقطة الشاشة حتى الآن، ومع ذلك فقد تواصلنا مع Twitter لمعرفة ما إذا كان لدى الشركة أى شيء تقوله حول هذا الأمر، وإذا كانت الشركة على وشك إضافة علامة تبويب بودكاست فلن يكون ذلك مفاجئًا حيث أصبحت المدونات الصوتية من الأعمال التجارية الكبيرة في السنوات الأخيرة لا سيما بالنسبة لشركات مثل Spotify التي استثمرت بكثافة في المحتوى الأصلى.

  من الجدير بالذكر، أن البودكاست هو التدوين الصوتى أو البث الصوتى أو البث الجيبى وهو أحد وسائط الإعلام الجديد الرقمى، وهو استخدام سلسلة وسائط متعددة أو حلقات صوتية أو مرئية، يمكن الاشتراك بها أو متابعتها بحيث يتم تبليغ المشترك عند نشر أي تحديث، ويمكن للمشترك تحميل الحلقة والاستماع لها أو مشاهدتها بدون الاتصال.

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