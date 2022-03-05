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كيفية مشاركة "حالة" واتس آب على فيس بوك والتطبيقات الأخرى

05 آذار / مارس 2022 08:42

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تسمح تحديثات حالة واتس آب للمستخدمين بمشاركة النصوص والصور ومقاطع الفيديو وGIF مع مستخدمين آخرين، حيث يتم تشفير التحديثات من طرف إلى طرف وتختفي بعد 24 ساعة. 
 
وتتيح المنصة المملوكة لشركة Meta للمستخدمين مشاركة حالة واتس آب مع فيس بوك Story والتطبيقات الأخرى، الميزة متاحة على كل من مستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android و iPhone لتطبيق واتس آب.

كيفية مشاركة تحديث حالة واتس آب في قصص فيس بوك:

1. افتح واتس آب وانتقل إلى الحالة
 
2. أنشئ تحديثًا للحالة إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل
 
3. سترى خيارين للمشاركة بناءً على ما إذا كنت تريد مشاركة تحديث حالة جديد أو قديم
 
4. إذا كنت ترغب في مشاركة تحديث حالة جديد ، فانتقل إلى حالتي واضغط على Share to فيس بوك Story.
 
5. قد يُطلب منك السماح بتطبيق فيس بوك أو فتحه. اضغط عليها وانتقل إلى تطبيق فيس بوك.
 
6. هنا ، حدد الجمهور الذي تريد المشاركة معه ، ثم انقر فوق "مشاركة الآن".
 
7. لمشاركة تحديث حالة قديم ، انقر فوق My Status على iPhone أو المزيد من خلال حالتي على Android.
 
8. الآن ، انقر فوق "المزيد" ثم انقر فوق "مشاركة على فيس بوك".
 
9. إذا طُلب منك ذلك ، فانقر فوق السماح أو الفتح لفتح تطبيق فيس بوك وحدد الجمهور الذي تريد المشاركة معه
 
10. اضغط على شارك الآن.

كيفية مشاركة تحديث حالة واتس آب مع التطبيقات الأخرى:

1. افتح واتس آب واضغط على Status
 
2. سيكون لديك خياران للمشاركة بناءً على ما إذا كنت تريد مشاركة تحديث حالة جديد أو قديم.
 
3. لمشاركة تحديث الحالة الجديد ، انتقل إلى حالتي وانقر فوق مشاركة
 
4. إذا كنت ترغب في مشاركة تحديث حالة قديم ، فانتقل إلى My Status على iPhone أو المزيد من خلال حالتي على Android.
 
5. بعد ذلك ، انقر فوق المزيد بجوار تحديث الحالة الذي تريد مشاركته ، ثم انقر فوق مشاركة.
 

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