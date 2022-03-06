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"ناسا" تبدأ فى بناء مركبة كليبر للبحث فى قمر المشترى عام 2024

06 آذار / مارس 2022 08:24

"ناسا" تبدأ فى بناء مركبة كليبر للبحث فى قمر المشترى عام 2024

بدأت ناسا في بناء مركبة الفضاء كليبر بحجم سيارات الدفع الرباعي، والتي ستحقق في قمر المحيط الجليدي لكوكب المشتري، حيث سيكون إطلاقها في أكتوبر 2024، وأعلنت وكالة الفضاء الأمريكية أن كليبر يجري تجميعها الآن في مختبر الدفع النفاث في لاكنادا فلينتريدج بجنوب كاليفورنيا.
 
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تهدف مهمة كليبر إلى معرفة ما إذا كان أوروبا، رابع أكبر قمر لكوكب المشتري، يستضيف ظروفًا مناسبة للحياة باستخدام مجموعة متطورة من الأدوات العلمية.
 
ويعد أوروبا قمر جليدي مع محيط خفي تحت السطح يبلغ قطره 1940 ميلاً (3100 كيلومتر) أي حوالي 90% من قطر قمر الأرض.
 
كما أن أوروبا هو أحد المواقع القليلة في النظام الشمسي التي تحتوي على مياه سائلة، جنبًا إلى جنب مع الأرض وقمر زحل إنسيلادوس، مما يجعله هدفًا مهمًا لوكالة ناسا.
 
 
وقالت ناسا في بيان إن "كل تفاصيل المركبة الفضائية تقريبًا ستكون مصنوعة يدويًا"، مضيفة "عندما يتم تجميعها بالكامل، ستكون المركبة كبيرة مع صفيفات شمسية طويلة بما يكفي لتمتد على ملعب كرة سلة، وكل هذا أفضل للمساعدة في تشغيل المركبة الفضائية أثناء رحلتها إلى القمر الجليدي "أوروبا" للمشتري".
 
كما أن الجسم الرئيسي للمركبة الفضائية، هو وحدة دفع عملاقة يبلغ ارتفاعها 10 أقدام، صممها وبناها مختبر جونز هوبكنز للفيزياء التطبيقية (APL) في لوريل بولاية ماريلاند.
 

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