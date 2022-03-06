ذكاء اصطناعى يكتشف حالات الصحة العقلية من محادثات مواقع التواصل

درب فريق من علماء الكمبيوتر من كلية دارتموث في هانوفر بنيو هامبشاير، نموذج ذكاء اصطناعيلتحليل نصوص وسائل التواصل الاجتماعي، والذى يمكنه اكتشاف الصحة العقلية للمستخدم، فقط من خلال تحليل محادثاتهم على النظام الأساسي الاجتماعي Reddit.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه جزء من أدوات الفحص التي تستخدم أجهزة الكمبيوتر لتحليل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي واكتساب نظرة ثاقبة للحالات العقلية للأشخاص.



اختار الفريق Reddit لتدريب نموذجهم حيث أن لديه نصف مليار مستخدم نشط، جميعهم يناقشون بانتظام مجموعة واسعة من الموضوعات عبر شبكة من subreddits.



ركزوا على البحث عن النية العاطفية من المنشور، بدلاً من المحتوى الفعلي، ووجدوا أنه يؤدي بشكل أفضل بمرور الوقت في اكتشاف مشكلات الصحة العقلية.



يمكن استخدام هذا النوع من التكنولوجيا يومًا ما للمساعدة في تشخيص حالات الصحة العقلية، أو استخدامها في تعديل المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.



نظرت الدراسات السابقة، التي كانت تبحث عن أدلة على حالات الصحة العقلية في منشورات وسائل التواصل الاجتماعي في النص، بدلاً من النية لنشره.



قال الفريق إن هناك العديد من الأسباب التي تجعل الناس لا يطلبون المساعدة فيما يتعلق باضطرابات الصحة العقلية، بما في ذلك وصمة العار والتكاليف المرتفعة وعدم الوصول إلى الخدمات، وهناك أيضًا ميل لتقليل علامات الاضطرابات النفسية أو الخلط بينها وبين الإجهاد.



ركز الباحثون في دراستهم على ما يسمونه الاضطرابات العاطفية مثل الاكتئاب الشديد والقلق واضطراب ثنائي القطب، والتي تتميز بأنماط عاطفية مميزة يمكن تتبعها.



كما نظروا إلى البيانات من المستخدمين الذين أبلغوا بأنفسهم عن وجود أحد هذه الاضطرابات، ومن مستخدمين ليس لديهم أي اضطرابات عقلية معروفة.



ودربوا نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بهم على تسمية المشاعر المعبر عنها في مشاركات المستخدمين ورسم خريطة للتحولات العاطفية بين المنشورات المختلفة.

