مايكروسوفت تنهى صفقة الاستحواذ على Nuance

أنهت مايكروسوفت صفقة استحواذ بقيمة 19.7 مليار دولار على شركة تكنولوجيا الحديث Nuance Communications، حيث أعلنت عن عملية الاستحواذ في أبريل الماضي وأزالت الحاجز التنظيمي النهائي هذا الأسبوع عندما وقعت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة على الصفقة، وختم المنظمون في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأستراليا صفقة الاستحواذ العام الماضي.



وسيبقى مارك بنجامين في منصب الرئيس التنفيذي لشركة Nuance ، على الرغم من أنه يقدم تقاريره الآن إلى سكوت جوثري نائب الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft Cloud والذكاء الاصطناعي، وكتب الثنائي في منشور بالمدونة أن Microsoft و Nuance ستبنيان على "الذكاء الاصطناعي والتطورات الرقمية والسحابة لإنشاء حلول تغير كيف نعمل - كمواطنين عالميين - ونتسوق ونصرف ونشارك ونتلقى الرعاية".



وستكون الرعاية الصحية محورًا رئيسيًا لعملهم، فيما تمتلك مايكروسوفت صفقة ضخمة أخرى قيد التنفيذ: استحواذها المقترح على Activision Blizzard بقيمة 68.7 مليار دولار، وتتوقع أن تكتمل الصفقة بحلول منتصف عام 2023 إذا أعطى المنظمون إبهامهم