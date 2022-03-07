تعرف على مواصفات أول طائرة تعمل بالكهرباء وتستعد للإقلاع

ذكرت أحدث التقارير عن الطيران بالكهرباء، أن أول طائرة ركاب تعمل بالكهرباء فى العالم تستعد للقيام برحلة، وخضعت المركبة الجوية المسماة أليس التى طورتها شركة Eviationلاختبار المحرك ووفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي للشركة، فإن أليس على بعد أسابيع فقط من رحلتها الأولى، وفقا لتقرير digitaltrend.

وبفضل تقنية البطارية المشابهة لتلك الموجودة في السيارة الكهربائية أو الهاتف الخلوى و30 دقيقة من الشحن، تتمكن أليس التى تتسع لتسعة ركاب من الطيران لمدة ساعة واحدة ونحو 815 كيلومتر. وتبلغ سرعة الرحلة القصوى للطائرة 463 كيلومتر في الساعة، بينما تبلغ سرعة رحلة Boeing 737 القصوى 946 كيلومتر فى الساعة. وتأمل الشركة، التى تركز حصريًا على السفر الجوي الكهربائي، أن تصبح الطائرات الكهربائية التي تتسع من 20 إلى 40 راكبًا حقيقة واقعة في غضون سبع إلى عشر سنوات. ويخضع النموذج الأولى للطائرة، الذي ظهر لأول مرة في عام 2019، لاختبارات منخفضة السرعة منذ شهر ديسمبر، ومن المقرر أن يخضع لاختبارات عالية السرعة فى الأسابيع القليلة المقبلة.

وفى هذه الاختبارات، يتم إنزال الطائرة على المدرج بسرعات مختلفة لاختبار قوتها والسماح للفرق الأرضية بمراقبة أنظمة مثل التوجيه والفرملة ومانع الانزلاق وبالرغم من أن الشركة كانت تهدف في البداية إلى قيام أليس برحلة قبل عام 2022، ولكن الظروف الجوية السيئة فى شمال غرب المحيط الهادئ فى نهاية العام أعاقت الاختبار.

وطورت Eviation ثلاثة إصدارات من النموذج الأولى: نسخة للركاب ونسخة للمدراء التنفيذيين ونسخة مخصصة للشحن، وتتسع نسخة الركاب فى الاختبار لتسعة ركاب وطيارين، بالإضافة إلى 385 كيلوجرام من البضائع. وتحتوى نسخة المدراء التنفيذيين على ستة مقاعد للركاب لرحلة أكثر اتساعًا، بينما تبلغ مساحة طائرة الشحن 450 قدمًا مكعبًا من الحجم. ويزداد ازدحام مجال الطيران الكهربائي مع كل من الشركات الناشئة وشركات الطيران القائمة، ومنحت وكالة ناسا 253 مليون دولار فى شهر سبتمبر 2021 لشركة GE Aviation و magniX لجلب التكنولوجيا إلى الأساطيل الأمريكية بحلول عام 2035. الطائرة الكهربائية قد تصبح مألوفة مثل أى وسيلة نقل أخرى.

وتستثمر بوينج 450 مليون دولار في Wisk Aero، وهي شركة تبني طائرة ركاب كهربائية بالكامل وذاتية القيادة، بينما تعمل شركة إيرباص على تطويره مساعيها الخاصة فى مجال الطيران الكهربائى منذ عام 2010. ووفقًا لخبراء الصناعة، فإن أكبر عقبة تحول دون أن يصبح الطيران الكهربائى هو القاعدة في طائرات الركاب هى البطارية. وكما هو الحال مع السيارات الكهربائية فإن تكنولوجيا البطاريات تمثل العقبة، ولكن بشكل أكبر فى الطائرات، لأن القلق بالنسبة للطائرات هو الوزن. وهناك اثنى عشر طائرة من نموذج أليس قيد الطلب من قبل شركة الشحن الدولية DHL، ومن المتوقع أن يتم تسليمها فى عام 2024. ومن المقرر استخدام هذه الطائرات، من أسطول DHL Express العالمى الذى يضم أكثر من 280 طائرة، كناقلات شحن تقوم برحلات لمسافات أقصر. وبالرغم من أننا نقترب من السفر الجوى الذى يعمل بالبطارية لبعض الوظائف، ولكن الرحلات الجوية عبر المحيطات والطائرات النفاثة الكهربائية لا تزال بعيدة سنوات.