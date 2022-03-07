برشلونة يعود بالنقاط الثلاث من معقل إلتشي

خرج برشلونة بثلاث نقاط ثمينة من معقل مضيفه إلتشي بفوزه بهدفين لهدف، الأحد، ضمن الجولة 27 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليغا”.

تقدم أصحاب الأرض أولا بهدف جاء قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول بعد خطأ في منتصف ميدان برشلونة استغله المهاجم فيديل شافيز ووضع الكرة في الشباك بتسديدة أرضية.

وضغط برشلونة بقوة مع بداية الشوط واستطاع فيران توريس تسجيل هدف أدرك به التعادل في الدقيقة 60، قبل أن يخطف الهولندي ممفيس ديباي الفوز للفريق الكتالوني مع حلول الدقيقة 84 من علامة الجزاء.

وبهذا رفع برشلونة رصيده إلى 48 نقطة صعد بها مؤقتا إلى المركز الثالث، بينما تجمد رصيد إلتشي عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر.

(الأناضول)