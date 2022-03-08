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أخبار » الرياضة و الملاعب

مانشستر يونايتد يعانى فى غياب فاران

08 آذار / مارس 2022 08:38

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أظهرت الأرقام والإحصائيات معاناة نادى مانشستر يونايتد فى غياب مدافعه الفرنسى رافاييل فاران، بعدما سقط الشياطين الحمر فى هزيمة كبيرة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 4-1، فى الديربي الذى أقيم بينهما مساء الأحد، على ملعب "الاتحاد"، في قمة منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي بالموسم الجاري 2021-2022.

وتعرض مانشستر يونايتد لـ4 هزائم قاسية فى الدوري الإنجليزي هذا الموسم شهدت جميعها غياب فاران القادم من ريال مدريد وجاءت كالتالي..

ليستر سيتي  4 - 2 مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد 0 - 5 ليفربول

واتفورد 4 - 1 مانشستر يونايتد

مانشستر سيتي 4 - 1 مانشستر يونايتد 

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة بفارق 6 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني مع مباراة أقل للريدز بعد رباعية مانشستر يونايتد بالأمس، فيما تراجع اليونايتد للمركز الخامس في ترتيب البريميرليج برصيد 47 نقطة بفارق نقطة عن آرسنال الذى اقتحم المربع الذهبى بفوزه على واتفورد في نفس الجولة.

وغاب النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد، عن المشاركة بقميص الشياطين الحمر حيث تم استبعاده من قائمة المباراة بسبب الإصابة، ومعه المهاجم الأوروجوايانى إدينسون كافانى لعدم الجاهزية، بينما أصيب المدافع الفرنسي رافائيل فاران والظهير الإيسر لوك شو بفيروس كورونا.

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