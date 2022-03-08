طريقة إرسال رسائل لعدة مستخدمين على واتس آب دون إنشاء مجموعة



أصبح واتس آب أحد أسهل طرق الاتصال وأكثرها شيوعًا، ولكن في الوقت نفسه، يعد هذا أيضًا أمرًا مؤلمًا حيث يتعين عليك أن تصبح جزءًا من مجموعات مختلفة ويستغرق الأمر وقتًا طويلاً لتتبع المحادثة أو حتى الرجوع إلى الرسالة.



وفي كثير من الأحيان نشعر بالغضب لأننا ينتهي بنا المطاف بكتم صوت المجموعات، ولكن هل تعلم أن هناك طريقة سهلة للخروج يمكنك من خلالها التواصل مع جميع المجموعات وجهات الاتصال الخاصة بك.



فعلى سبيل المثال، إذا كنت تريد إعادة توجيه نص "صباح الخير" إلى مجموعات وجهات اتصال متعددة، فيمكنك القيام بذلك بسهولة، وهناك ميزة في واتس آب، والتي تمكنك من مراسلة جهات اتصال متعددة في نفس الوقت وذلك دون إضافتهم إلى أي مجموعة، وتسمى ميزة واتس آب التي تمكّن هذه الوظيفة بقوائم البث "Broadcast Lists".

كيفية استخدام قوائم البث في واتس آب

أول شيء عليك القيام به هو إنشاء قائمة بث يمكنك من خلالها مراسلة ما يصل إلى 256 شخصًا في نفس الوقت، ولكن تأكد من أن لديك أرقامهم مخزنة في دليل الهاتف الخاص بك.

لمستخدمي أندرويد

1. افتح واتس آب على جهازك وانقر فوق علامة التبويب الدردشات الموجودة أعلى نافذة التطبيق.

2. الآن اضغط على النقاط العمودية الثلاث الموجودة في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة الرئيسية.



3. الآن ستلاحظ الخيار في اختيار بث جديد.



4. بعد ذلك، عليك تحديد جميع الأسماء التي ترغب في تضمينها في تلك القائمة.



5. بمجرد الانتهاء من ذلك، انقر فقط على العلامة الخضراء الموضوعة في الزاوية اليمنى السفلية وستكون القائمة جاهزة.

لمستخدمي iOS

1. أولاً ، افتح تطبيق واتس آب على جهاز iPhone الخاص بك.

2.انقر الآن على علامة تبويب الدردشات الموجودة أسفل الشاشة الرئيسية للتطبيق.



3. بمجرد الانتهاء من ذلك ، فقط اضغط على خيار قوائم البث الموجود في الزاوية اليمنى العليا.



4. حدد القائمة الجديدة وحدد مربعات الاختيار الموجودة بجوار جهات الاتصال الخاصة بك. بمجرد الانتهاء من قائمتك أصبحت جاهزة الآن ويمكنك إرسال رسائل إلى الجميع دفعة واحدة.