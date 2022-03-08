مايكروسوفت قد تقدم قريبًا تحديثًا آخر لنظام التشغيل Windows 11



تستعد شركة مايكروسوفت لإطلاق تحديث آخر لنظام التشغيل Windows 11 ، الذي يحمل الاسم الرمزي version 22H2 ، وفقًا لتقرير صادر عن Deskmodder، وبحسب ما ورد تم شحن التحديث إلى أولئك الموجودين في برنامج Windows Insider.



ومع ذلك، لم يتضمن التقرير تفاصيل حول التحديث الجديد وما هي التحسينات والميزات التي سيأتي بها، ومن المتوقع أن يتم طرح تحديث Windows 11 22H2 في النصف الثاني من العام، خلال الصيف أو أوائل الخريف، وفقًا للتقرير، يهدف التحديث إلى مساعدة عملاق التكنولوجيا في اختبار الخدمة.



وتم الإعلان مؤخرا عن "اكتمال الميزة" لنظام التشغيل Windows 11 22H2، وهذا يعني أنه لن يتم إضافة المزيد من الميزات الجديدة. ومع ذلك، لا يزال من الممكن تحسين الوظائف الحالية وتصحيحها، لذلك لا ينبغي أن يقف أي شيء في طريق التحول إلى الإصدار التجريبي في الأسابيع المقبلة، وأمام الفريق وقتها حتى مايو لإجراء تصحيحات للأخطاء، وقد انتهى Windows 11 22H2 (حتى الآن) ولا يحصل إلا على التحديثات".



وقد تنتهي مايكروسوفت قريبًا من طرح Windows 11 وإحضاره إلى جميع الأجهزة المؤهلة بحلول نهاية هذا الصيف، حيث أعلنت الشركة أن طرح تحديث Windows 11 على الأجهزة المؤهلة في المرحلة النهائية من التوفر.



فيما وضعت مايكروسوفت أيضًا شرطين لمستخدمي Windows 11 Pro يجب الوفاء بهما قبل أن يتمكنوا من استخدام أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم لأول مرة، ووفقًا للشركة ، في وقت لاحق من هذا العام ، سيُطلب من مستخدمي Windows 11 Pro الاتصال بالإنترنت وتسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت الخاص بهم أثناء تجربة الإعداد الجاهز على Windows 11 Pro.



