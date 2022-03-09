آبل تكشف عن Mac Studio بمعالج M1 Ultra

طرحت شركة آبل حاسبًا مكتبيًا عالي القدرة يقع بين ماك ميني وماك برو يسمى Mac Studio، وهو جهاز صغير الحجم مزود بشريحة M1 Ultra ذات 20 النواة ووحدة معالجة الرسومات ذات 64 نواة.

وتعتقد الشركة أن Mac Studio أسرع بنسبة تصل إلى 60 في المئة من ماك برو العامل بمعالج إنتل ذي 28 نواة في مهام وحدة المعالجة المركزية، وأسرع بنسبة 80 في المئة من أسرع بطاقة رسومات ماك وقادرة على معالجة ما يصل إلى 18 بث 8K ProRes في وقت واحد.

ويتمتع الجهاز بأربعة منافذ Thunderbolt 4 ومنفذين USB-A ومنفذ HDMI و Ethernet ومنفذ صوت في الخلف. كما يوفر الجهاز موصل USB-C وفتحة بطاقة SD في الأمام.

ويمكن لجهاز Mac Studio دعم ما يصل إلى أربعة شاشات Pro Display XDR وتلفاز 4K، كما تقول آبل.

كما أن الحاسب موفر للطاقة، وتدعي الشركة أن Mac Studio يستخدم طاقة أقل بنحو 100 واط من نظام ويندوز ذي 16 نواة بمستويات أداء مماثلة.

ويبدأ Mac Studio بسعر 1999 دولار مع M1 Max و 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 512 جيجابايت SSD، ويكون متاحًا في 18 مارس.

وهناك نسخة بسعر 3999 دولار تتضمن M1 Ultra و 64 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 1 تيرابايت SSD. بينما يصل سعر نسخة 128 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 8 تيرابايت SSD مبلغ 7999 دولار.

آبل تضيف شاشة جديدة إلى تشكيلة منتجاتها

أعلنت الشركة عن Studio Display خلال حدث Peek Performance. وتتميز الشاشة المستقلة بقياس 27 إنشًا بدقة 5K مع 14.7 مليون بكسل و 600 شمعة سطوع وتغطية التدرج اللوني العريض P3. ولكن مع معدل تحديث يبلغ 60 هرتز.

وتتضمن أيضًا تقنية True Tone، مما يسمح للشاشة بمطابقة درجة حرارة لون اللوحة الخاصة بها مع الإضاءة المحيطة في غرفتك.

وتجد في الجزء العلوي من الشاشة كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل مع ميزة Center Stage، وهي الأولى من نوعها لإحدى شاشات الشركة.

وتبقيك هذه الميزة تلقائيًا في منتصف الإطار أثناء مكالمات FaceTime و Zoom، مما يؤدي إلى تجربة مكالمات فيديو أكثر طبيعية.

وتأتي Studio Display أيضًا مع نظام صوت مكون من ستة مكبرات صوت يدعم الصوت المكاني من Dolby Atmos. وتشتمل الشاشة داخليًا على معالج A13 Bionic لتعزيز الكاميرا وإمكانيات الصوت في Studio Display.

كما تأتي الشاشة مع أربعة منافذ USB-C، يوفر أحدها اتصال Thunderbolt 3. ويمكن أن يوفر هذا الاتصال ما يصل إلى 96 واط من الطاقة لجهاز ماك الدفتري، مما يسمح لك بشحن ماك بوك برو بقياس 14 إنشًا بسرعة.

وتتوفر Studio Display للطلب المسبق اليوم بدءًا من 1599 دولار. وتقدم الشركة خيارًا زجاجيًا مصممًا لتقليل الوهج في أماكن العمل ذات الإضاءة الساطعة. ويضيف هذا الخيار مبلغًا إضافيًا قدره 300 دولار إلى سعر الشاشة.

ولديك أيضًا خيارات متعددة للحامل. وإذا كنت تستخدم محولًا قابلًا للإمالة أو محول VESA، فإنها تأتي دون تكلفة إضافية. ولكن إذا كنت تريد حامل يدعم تعديل الارتفاع، فإنك بحاجة إلى دفع 400 دولار زيادة. ويتم شحن Studio Display في 18 مارس.

الكشف عن معالج M1 Ultra

أعلنت الشركة عن معالجها الجديد M1 Ultra، الذي يعد بمثابة شريحتين أساسيتين من M1 Max معًا. ويتميز المعالج بما تطلق عليه الشركة UltraFusion، وهي معمارية تسمح لها بتوصيل شرائح متعددة.

وتتشابه هذه الميزة مع ميزة Infinity Fabric من AMD، التي تضمن الاتصال السريع بين وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات والمكونات الأخرى.

وتقول الشركة إن UltraFusion يتعامل مع عرض نطاق ترددي يصل إلى 2.5 تيرابايت في الثانية. نتيجة لذلك لا ينبغي أن يؤدي ذلك إلى أي تباطؤ في الأداء بين شريحتي M1 Max.

ويحتوي M1 Ultra على 114 مليار ترانزستور. ويمكن تكوينه مع ما يصل إلى 128 جيجابايت من الذاكرة الموحدة مع 800 جيجابايت في الثانية من عرض النطاق الترددي.

ويتميز M1 Ultra بوحدة معالجة مركزية ذات 20 نواة (16 أداء عالي و 4 نوى عالية الكفاءة)، ووحدة معالجة الرسومات ذات 64 نواة ومحرك عصبي ذو 32 نواة.

ويشغل المحرك العصبي المكون من 32 نواة في M1 Ultra ما يصل إلى 22 تريليون عملية في الثانية. ويساعد ذلك في تسريع مهام التعلم الآلي الأكثر صعوبة.

وبالنظر إلى أن M1 Ultra يظهر لأول مرة ضمن Mac Studio الجديد من آبل، فلا داعي للقلق بشأن عمر البطارية.

وتقول الشركة إن M1 Ultra هو أكثر كفاءة من المنافسين. ويستخدم المعالج طاقة أقل بنسبة 65 في المئة من شريحة x86 ذات 10 نواة.

ومع ضعف إمكانات محرك الوسائط في M1 Max، يوفر M1 Ultra معدل نقل غير مسبوق لفيديو ProRes وفك التشفير. ويمكن لجهاز Mac Studio الجديد مع M1 Ultra تشغيل ما يصل إلى 18 بثًا لفيديو 8K ProRes 422.

ويدمج M1 Ultra أيضًا تقنيات آبل المخصصة، مثل محرك عرض قادر على تشغيل شاشات خارجية متعددة. وكذلك وحدات تحكم Thunderbolt 4 المدمجة، وأحدث Secure Enclave من آبل. بالإضافة إلى الإقلاع الآمن الذي تم التحقق منه من خلال الأجهزة، وتقنيات مكافحة الاستغلال خلال وقت التشغيل.