بطولة مصر: الاهلي يقتنص الصدارة بفوز عريض على بيراميدز

اقتنص الاهلي صدارة الدوري المصري لكرة القدم بفوز عريض على ضيفه والمتصدر السابق بيراميدز 3-صفر الثلاثاء في مباراة مؤجلة من منافسات المرحلة الثامنة.

سجل للاهلي محمد مجدي “افشه” (47)، والبديل عمرو السولية (86) في أول أهدافه هذا الموسم، ومحمد شريف (90+3).

وتقدم الاهلي إلى المركز الاول مع 28 نقطة، فيما تراجع بيراميدز الذى تلقى الخسارة الاولى له هذا الموسم للمركز الثاني متأخراً بفارق نقطتين.



وتحضر الأهلي بأفضل طريقة ممكنة لاستحقاقه القاري أمام مضيفه صندوانز الجنوب إفريقي السبت المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

استحوذ أصحاب الارض على الكرة في الشوط الأوّل، حيث كاد “افشه” يضع الأهلي في المقدمة بعدما تلقى عرضية محمد هاني داخل منطقة الجزاء سدها مباشرة بجوار القائم الأيسر لمرمى شريف إكرامي (9)، فيما أهدر إبراهيم عادل فرصة هدف مؤكد بعدما استغل تمريرة خاطئة من المالي أليو ديانغ فتوغل في دفاع الاهلي وراوغ محمد عبد المنعم، ليسدد في الشباك الخارجية (34).



تبدلت الحال في الشوط الثاني، فافتتح الاهلي التسجيل في الدقيقة 47 بعدما نجح افشه في استغلال تمريرة خاطئة من عبدالله السعيد في عمق الدفاع، ليراوغ علي جبر ويسدد كرة اصطدمت بإكرامي وسكنت الشباك.

انتفض لاعبو بيراميدز بحثاً عن التعادل، وناب قائما مرمى الاهلي عن حارسه الشناوي في انقاذ فرصة مزدوجة لبيراميدز (57) بعدما تصدى الايمن لتسديدة عادل، ارتدت لعمر جابر سددها في الايسر، ورد البديل حسين الشحات الخالي من الرقابة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ابعدها اكرامي الى ركنية (70).



وانقذ الشناوي مرماه من هدف مؤكد للضيوف بتصديه لتسديدة لاكاي (75)، ارتدت للاعب ذاته اطاح بها فوق العارضة، واستغل ديانغ خطأ أحمد سامي في ابعاد الكرة ليمرر لشريف الخالي من الرقابة سددها بجوار القائم الايسر لمرمى اكرامي (84)، قبل أن يضيف السولية الهدف الثاني بتسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى العليا لمرمى اكرامي (86).



وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع سجل شريف الهدف الثالث مستغلاً الخطأ المشترك بين سامي واكرامي، ليسجل في المرمى الخالي.



وضمن منافسات المرحلة الثانية عشرة، فرمل سيراميكا كليوباترا مسيرة ضيفه سموحة الرابع بعدما فرض عليه التعادل الايجابي 1-1 على ملعب المقاولون العرب.

تقدم سيراميكا عبر باسم مرسي (39 من ركلة جزاء)، وعادل سموحة بفضل المغربي عبد الكبير الوادي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء على يمين محمد كوكو (45+2).

ولم يذق سيراميكا طعم الفوز للمباراة الثامنة، وذلك منذ فوزه على البنك الاهلي بهدف نظيف في المرحلة الرابعة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.



ورفع سموحة رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع، فيما يحتل سيراميكا المركز الثاني عشر مع 13 نقطة.

وفي مباراة ثانية من المرحلة ذاتها، حقق ايسترن كومباني فوزه الثاني توالياً على حساب مضيفه انبي 2-1 على ملعب بتروسبورت.



سجل هدفي الفائز عماد ميهوب (32) وأحمد أمين “اوفه” (74) وللخاسر مصطفى شلبي (59 من ركلة جزاء)، فيما اهدر زميله ابراهيم يحيى ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 73 تصدى لها الحارس سعيد “بوسكا”.

وتقدم ايسترن كومباني للمركز السادس عشر مع 9 نقاط، فيما تجمد رصيد انبي عند 14 نقطة في المركز الحادي عشر.