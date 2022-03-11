أتالانتا يقتنص فوزا مثيرا من باير ليفركوزن فى الدوري الأوروبي

حقق أتالانتا الإيطالي فوزا مثيرا على ضيفه فريق باير ليفركوزن الألماني بنتيجة 3 – 2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس، على ملعب " جيويس"، في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي "يوروباليج" للموسم الحالي 2021 – 2022.

وكان باير ليفركوزن البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه تشارلز أرنجير في الدقيقة 11 من زمن اللقاء، ولكن نجح أتالانتا في تسجيل هدفين خلال دقيقتين عن طريق روسلان مالينوفسكى ولويس موريال في الدقيقتين 23 و25 من زمن اللقاء.

وفى الشوط الثانى عزز لويس موريال من تقدم أصحاب الأرض بتسجله الهدف الثالث في الدقيقة 49، وسجل موسي ديابي هدف الفريق الضيف الثانى في الدقيقة 63 من عمر اللقاء.

وفى نفس التوقيت حقق جلاسكو رينجرز الاسكتلندى فوزا كبيرا على ضيفه النجم الأحمر الصربي بثلاثية نظيفة، كما فاز سبورتنج براجا البرتغالى على ضيفه موناكو الفرنسي بثنائية نظيف.

وحقق إشبيلية فوزا صعبا على ضيفه فريق وست هام يونايتد الإنجليزي بهدف نظيف، في اللقاء الذى جمعهما مساء الخميس.

وكان ليون الفرنسي قد حقق فوزا ثمينا مساء الأربعاء على مضيفه بورتو البرتغالى بهدف نظيف، وخسر ريال بيتيس أمام إينتراخت فرانكفورت الألماني 2 – 1.