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مايكروسوفت تضيف علامات تبويب إلى File Explorer فى نظام ويندوز 11

11 آذار / مارس 2022 03:31

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بدأت مايكروسوفت في اختبار علامات التبويب في File Explorer على نظام التشغيل ويندوز 11، حيث اكتشف رافائيل ريفيرا، أحد مطوري تطبيق EarTrumpet Windows، دعم علامات التبويب الجديدة المخفية داخل أحدث إصدار من اختبارات ويندوز 11 من مايكروسوفت. 
 
ويبدو أن هذه الميزة هي إحدى الإضافات السرية التي بدأت مايكروسوفت في اختبارها في نظام التشغيل ويندوز 11 مؤخرًا حسبما نقل موقع The verege.
 
وتسمح إضافة علامات التبويب إلى File Explorer في ويندوز 11 بفتح مجلدات متعددة في نافذة واحدة، حيث بدأت مايكروسوفت أولاً في اختبار علامات التبويب في تطبيقات ويندوز 10، ضمن ميزة تسمى المجموعات، تضمن ذلك دعمًا لعلامات التبويب داخل File Explorer وعلامات التبويب في كل تطبيق من تطبيقات ويندوز، لكن مايكروسوفت ألغت المشروع ولم تقدمه إلى مستخدمي ويندوز 10.
 
ومع ذلك لا يبدو أن مايكروسوفت تقوم بإصلاح واجهة مستكشف الملفات كجزء من دعم علامة التبويب هذه، حيث يوجد ويندوز File Explorer في نظام التشغيل منذ ويندوز 95، وقد ابتكر مجموعة متنوعة من المصممين مفاهيم لمحاولة تحسينه وتحديثه في السنوات الأخيرة.
 
بينما أجرت مايكروسوفت بعض التحسينات على File Explorer في نظام التشغيل ويندوز 11، فقد ذهب أحد المطورين إلى أبعد من ذلك وأنشأ تطبيق File Explorer جديدًا، الملفات أحد التطبيقات المتاحة من متجر ويندوز، يدعم بالفعل علامات التبويب ويتضمن سمات وميزات حديثة أخرى.
 
نحن الآن في انتظار شركة مايكروسوفت للإعلان رسميًا عن علامات تبويب لـ File Explorer. قالت أماندا لانجوفسكي، رئيسة Windows Insider ، الشهر الماضي إن الشركة "ستتواصل فقط بشأن الميزات التي نقوم بتمكينها عن قصد للمشتركين من الداخل لتجربتها وتقديم ملاحظات بشأنها." نظرًا لأن علامات التبويب هي ميزة مطلوبة بشدة لـ File Explorer ، من المتوقع سماع إعلان رسمي من مايكروسوفت قريبًا.
 

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