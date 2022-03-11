تحديث جديد لنظام "أندرويد" مع ميزات إضافية



كشفت جوجل مؤخرا عن إصدارها الأحدث من أنظمة أندرويد المخصصة للهواتف والأجهزة الذكية، وأشار الخبراء في جوجل إلى أن النسخة الجديدة من النظام، التي تحمل رمز "12.1"، جاءت كنسخة معدلة عن إصدار Android 12L، الذي أعلن عنه سابقا، لكنها حملت العديد من الميزات الإضافية للمستخدمين، بحسب ما نقلته البيان الإماراتية عن "روسيا اليوم".



ومع التحديث الجديد بات التحكم بخلفيات شاشة العرض في الأجهزة الذكية أسهل، فمع الضغط المطول على أحد أجزاء الشاشة بات يظهر للمستخدم منتقي خلفية سريع يستعرض آخر أربع خلفيات استعملت مع الجهاز.



كما حمل التحديث للحواسب اللوحية شريط مهام مطوّرا يمكن التحكم بأيقونات التطبيقات الموجودة فيه بشكل سلس.



وحصل مستخدمو نظام أندرويد الجديد على طرق جديدة لتقسيم الشاشة لاستخدام أكثر من تطبيق في وقت واحد، كما ظهرت شاشات مصغرة جديدة لعرض الفيديوهات أثناء تصفح الإنترنت، وتحسنت مع هذا النظام إعدادات التحكم بالأصوات والاهتزازات وإعدادات ضبط الكاميرات والميكروفونات.

