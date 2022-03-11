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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

"واتس آب" يحصل على ميزات جديدة

11 آذار / مارس 2022 03:34

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أعلنت بعض المواقع المهتمة بشؤن التقنية والإنترنت أن تطبيق "واتس آب"سيحصل على ميزات إضافية قد تهم الكثير من المستخدمين وفقا لRT.
 
وتبعا لأحدث التسريبات فإن القائمين على تطبيق "واتس آب" يختبرون آلية جديدة ستساعد مستخدمي التطبيق بالرد على الرسائل برسوم تعبيرية جديدة كما هو الحال في تطبيق "مسنجر" وبعض تطبيقات المراسلة الأخرى.
 
وستتوفر هذه الميزة في البداية لمستخدمي التطبيق عبر الحواسب كما يفترض أن تتاح لاحقا للمستخدمين عبر أنظمة أندرويد و iOS، وسيتمكن المستخدم من الاستفادة منها بعد الضغط المطول على الرسالة لتظهر له عدة خيرات إما "الرد عبر رمز تعبيري" أو خيار "تنزيل" أو "إعادة" توجيه الرسالة" أو خيار "معلومات الرسالة".
 
وأشارت بعض مواقع الإنترنت إلى أن تطبيق "واتس آب" قد يحصل أيضا على ميزات تساعد المستخدمين على التحكم بالفيديوهات التي يريدون إرسالها في قائمة المحادثات مع الآخرين، إذ سيكون بإمكانهم إدخال بعض الرموز أو الرسومات على الفيديوهات وبألوان مختلفة.
 
وقد يحصل مستخدمو التطبيق أيضا على ميزات تساعدهم على التحكم بإمكانية وصول الرسائل الصوتية إليهم من المستخدمين الآخرين.
 
ومن المحتمل أن يحصل "واتس آب" أيضا على ميزات تساعد المستخدمين على إنشاء استطلاعات للرأي داخل مجموعات المراسلة، وستكون هذه الاستطلاعات مشفرة بطريقة يتمكن أعضاء المجموعات من رؤيتها فقط.
 

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